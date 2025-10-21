No llegó la séptima: la Selección Sub 20 de futbol, cayó en la final frente a Marruecos

Pese a llegar en buenas condiciones, el combinado albiceleste, no logró imponerse frente a su par de Marruecos, y cayó derrotado por dos a cero.

No habrá por ahora séptima corona para la Sub-20: Argentina cayó 0-2 este domingo en Santiago de Chile ante Marruecos, que por primera vez se consagró campeón del Mundial de la categoría.

En un Estadio Nacional que no lucía del todo completo pese a tratarse de la final de una Copa del Mundo, el arranque del juego fue un dechado de manotazos y fricciones, como el que le aplicó Essadak a Soler y que le provocó sangrado en la nariz.

De inmediato, un pelotazo largo de los marroquíes rompió la última línea argentina y dejó cara a cara a Yassir Zabiri con Barbi, que se llevó puesto al delantero en la puerta del área. Tras la revisión del VAR, el italiano Mariani determinó tiro libre que el propio Zabiri cambió por gol con mucha clase ante la tardía reacción de Barbi, quien en la jugada anterior zafó de ser expulsado, aunque no de la amonestación.

Era la primera vez que la Sub-20 iniciaba un juego en desventaja y resultaba un verdadero examen a su fuego sagrado, sobre todo porque los africanos se agrupaban en campo propio para defender la ventaja desde temprano y apostar a una jugada similar a la que acabó con el 1-0 parcial. El infierno tan temido que pronto llegaría.

El combinado de Placente levantaba a las tribunas cuando se asociaban Carrizo y el siempre inflamable Prestianni. Y de una conexión entre ambos nació el tiro libre que la joya de Vélez -que reaparecía tras cumplir su fecha de suspensión- no pudo aprovechar.

Nublada por las imprecisiones como nunca antes, para Argentina continuaban siendo un problema insoluble los pelotazos que Marruecos ensayaba para sortear el pressing alto. Y a partir de una pérdida de balón de Prestianni, Maamma inició por derecha una corrida letal a espaldas de Soler, amagó ante Villalba y sacó un centro para que Zabiri decrete el segundo de su cosecha.

No había transcurrido media hora de juego, los cachetazos dolieron y entonces Placente mandó a la cancha a Silvetti por Acuña para intentar descontar. Argentina necesitaba a Delgado, el volante de Boca apareció y así lo tuvieron Prestianni y Silvetti. En eso, Villalba le ahogó el tercero al intratable Maamma y la Sub-20 se iba a los vestuarios con mucho por hacer.

Con más cambios, la Selección salió a jugar un impetuoso complemento a todo o nada. Debía volver a las fuentes: dominio colectivo no exento de brillo individual y una firme convicción táctica. Pero los minutos pasaban y los nervios aumentaban. Y claro, dos goles abajo la exponían a la velocidad de Maamma y la peligrosidad de Zabiri. Pese a hacer un torneo realmente encomiable en Chile, no pudo ser para la Juvenil. Pero el futuro, sin duda, les pertenece.

Con el festejo de Marruecos en medio de la desazón de los pibes argentinos, hubo lugar para el reconocimiento. Así, la FIFA eligió a Santino Barbi como el mejor arquero y a Milton Delgado, volante de la Selección Argentina, como el tercer mejor jugador del Mundial Sub-20.

La palabra de Placente

“Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final. Y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, por ahí sin la posesión, pero son ágiles para salir y contragolpear; nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0”, manifestó Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina, quien sobre sus jugadores añadió: “Hay que apoyarlos, están tristes. Todo lo que les diga, no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Felicitarlos: se gana y se pierde”, concluyó.

El apoyo de Messi

Lionel Messi, capitán de la Mayor, les dedicó un posteo a los pibes en las redes sociales. “¡¡Cabeza en alto, muchachos!! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió la Pulga.

