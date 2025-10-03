¡No te lo pierdas! Entrevista a Hugo Gotardinni, historia, risa y mucho más en LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ

Para no perderte nada, buscá el canal El Cuco Digital en YouTube, suscribite y activá la campanita para enterarte cuando estén en vivo.

Esta noche a las 20:00 horas, llega una nueva edición del programa “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé. El streaming podrá verse en vivo a través del canal de YouTube de El Cuco Digital.

En esta oportunidad, Abigail Romo y Jorge García entrevistarán a Hugo Gotardinni, candidato de La Libertad Avanza y el radicalismo, en una charla que promete abordar temas de actualidad política y propuestas de campaña.

Además, quienes disfrutan de la historia o tienen ganas de aprender, podrán quedarse unos minutos más para escuchar la columna del profesor Rodrigo Hinojosa, quien hablará sobre la historia de la deuda externa argentina. La propuesta invita a reflexionar sobre el pasado y entender cómo llegamos al presente.