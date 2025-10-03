Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

logo el cuco digital

¡No te lo pierdas! Entrevista a Hugo Gotardinni, historia, risa y mucho más en LO QUE FALTABA por EL CUCO TEVÉ

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Para no perderte nada, buscá el canal El Cuco Digital en YouTube, suscribite y activá la campanita para enterarte cuando estén en vivo.

Esta noche a las 20:00 horas, llega una nueva edición del programa “Lo Que Faltaba” por El Cuco Tevé. El streaming podrá verse en vivo a través del canal de YouTube de El Cuco Digital.

En esta oportunidad, Abigail Romo y Jorge García entrevistarán a Hugo Gotardinni, candidato de La Libertad Avanza y el radicalismo, en una charla que promete abordar temas de actualidad política y propuestas de campaña.

Además, quienes disfrutan de la historia o tienen ganas de aprender, podrán quedarse unos minutos más para escuchar la columna del profesor Rodrigo Hinojosa, quien hablará sobre la historia de la deuda externa argentina. La propuesta invita a reflexionar sobre el pasado y entender cómo llegamos al presente.

https://youtube.com/@elcucodigital?si=8DdDkIzRPomG_1U4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO