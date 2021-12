No tener al día la RTO es falta leve y desde enero habrá que pagar multas de hasta 3 mil pesos

Los repuestos son mas caros que las infracciones. Sin embargo, se corre el riego de tener multas reiteradas y hasta se puede perder el carnet de conducir. No se secuestra el vehículo.

Luego de que el gobernador Rodolfo Suarez destacara a mediados de noviembre que estaba analizando prorrogar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria en autos de más de 3 años de antigüedad, motos de más de 2 años y camiones de forma anual; finalmente desde el ejecutivo confirmaron que la exigencia de esta oblea para circular comenzará a regir a partir del 1 de enero en territorio mendocino.

Cabe destacar que muchos mendocinos ya están planeando sus vacaciones y probablemente quieran tener la RTO de sus vehículos a la brevedad. Pero no es tan sencillo, porque muchos autos pueden llegar a ser rebotados en las plantas verificadoras por no estar en condiciones suficientes como para obtener el visto bueno.

El problema es que por ejemplo, un auto puede recibir el visto de “considerado” por tener los amortiguadores en mal estado. Pero, el kit de amortiguadores para un Corsa Classic, por citar un ejemplo, ronda los 15 mil pesos mientras que circular sin la RTO aprobada es considerado falta leve e implica sanción de este tipo equivale a 100 Unidad Fiscal (la UF está a 22 pesos) según los montos comunicados por el ministerio de Seguridad.

Así, la infracción cuesta 2200 pesos (o 100 UF) , con bonificación de 1320 pesos si se paga antes de transcurridos tres días de la falta. Continuando con el ejemplo, el paragolpes original de este vehículo supera los 15 mil pesos y las ópticas se ubican en torno a los 5 mil pesos. Es decir, todos montos inferiores al de la multa que en ningún caso involucra el secuestro del vehículo.

Vale añadir además que a partir de año que viene la UF tendrá un valor de 30 pesos eso eleva la multa a 3000 pesos y 1800 con descuento. Y aunque igual sigue siendo más barato que reponer, por ejemplo, los amortiguadores. Igual, también es un riesgo a correr acumular multas y perder el carnet de conducir por esta práctica.

También es importante destacar que, según averiguó Los Andes, los montos en otras provincias que exigen la RTO rondan los 14 mil pesos y llegan a 19 mil, una suma considerable si se lo compara con los que se manejan en la provincia.

Exigirán certificado

De esta manera, dentro de exactamente un mes a todos los vehículos que tenga una antigüedad mayor a tres años se les podrá exigir el certificado que indique que están en condiciones de circular, mientras que todos tendrán la obligatoriedad de contar con ella.

“Es una ley nacional, hemos aclarado que todos los que vayan a salir de la provincia deben hacerla, y en casos de que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción y pedido a la Nación que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares”, destacó Suarez al ser consultado. De esta manera, el gobernador confirmó -algo que ya había dado a entender- que no se postergará en Mendoza el comienzo de la obligatoriedad de exigir la oblea que certifique la revisión.

Recordemos que en la RTO se controlan, entre otros aspectos, los sistemas de frenado, dirección, suspensión, transmisión, rodamiento e iluminación. También, el estado general de vehículo y carrocería: elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl; parabrisas, luneta y cristales laterales; limpiaparabrisas; espejos retrovisores; cinturones de seguridad y apoya cabeza; y dispositivos del sistema de instrumental y registro de operaciones.

Asimismo, se miden el nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape, y la emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

Certificado provisorio

No obstante, el mandatario indicó que han insistido en un pedido a la Nación para que permita circular a aquellos vehículos con fallas leves, que no hayan pasado la RTO, pero que no puedan hacer los arreglos necesarios y correspondientes a raíz de la escasez de algunos repuestos específicos que no están ingresando al país por la situación económica y financiera.

“En casos de que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción y pedido a la Nación que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares. Estamos teniendo algún tipo de flexibilización en aquellos casos que se acredite que no se puede conseguir algún tipo de repuesto, sabemos que hay falta de neumáticos y otros insumos del automotor. No le podemos exigir a alguien las cubiertas si no las puede conseguir”, destacó Suarez este martes.

Revisión Técnica en Mendoza

Estas “revisiones condicionales” que se han solicitado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tendrían un plazo de 60 días, por lo que aquellos vehículos que no hayan pasado la RTO -y tengan fallas leves- contarán con dos meses de habilitación para poder circular por las calles y rutas nacionales.

Hasta el 1 de enero de 2022 los montos de la revisión serán de $905 para las motos de hasta 300cc, y desde $1.650 para las motos mayores de 300cc, $2.395 para los autos, $2.660 para las camionetas y $3.300 para los camiones.

De todas maneras, según adelantaron desde la Cámara de RTO Cuyana, el valor aumentaría, ya que el costo más alto que tienen las empresas del sector corresponde a salarios, que tienen cuatro actualizaciones al año.

Fuente: Los Andes