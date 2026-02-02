“No todo es plata”: Rodrigo García, el joven tupungatino que ofreció su ayuda tras la tormenta

Por Antonella Escobar.

Realizó tareas de limpieza de cupos.

Tras la tormenta que se percibió el día viernes en la provincia de Mendoza y en el Valle de Uco, el departamento de Tupungato fue uno de los más afectados. Según informó la Dirección de Defensa Civil del departamento, se registró una caída de agua de aproximadamente 45 milímetros, lo cual provocó serias dificultades.

Las consecuencias incluyeron calles intransitables, rescates de personas, crecientes, árboles caídos, perros callejeros afectados y cortes de luz. En medio de esta situación, Rodrigo García, joven de 23 años oriundo de Tupungato, publicó en sus redes sociales que se ofrecía a ayudar sin costo con una excavadora.

Desde El Cuco Digital conversamos con Rodrigo, quien comentó que comenzó a trabajar como maquinista hace dos años y actualmente se dedica al rubro gracias a Graciela Figueroa y Marcelo Vaccari, quienes le dieron la oportunidad de continuar con la labor.

“Decidí ofrecer mi ayuda sin costo porque la verdad no me es importante el dinero, ya que el dinero va y viene. Muchas personas me han ayudado a salir adelante. Fue un día muy malo para las personas en estas situaciones feas, de necesidad. Vi mi oportunidad de ayudar a los que más lo necesitan, tal y como mucha gente me ayudó a mí”, afirmó.

“Esto fue decisión solo mía y la realicé solo”, agregó. Además, Rodrigo expresó que prestó su ayuda con una excavadora y luego utilizó una retroexcavadora porque el caudal era muy grande.

Finalmente, señaló: “No todo es plata, debemos ser una familia y ayudarnos entre todos”.