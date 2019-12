Noche de terror: una familia de Vista Flores fue asaltada, maniatada y golpeada brutalmente

Cinco ladrones ingresaron a su casa y se llevaron más de 100 mil pesos y su camioneta, la que después lograron recuperar. Ocurrió el domingo por la noche.

El pasado domingo, una familia del distrito de Vista Flores de Tunuyán, vivió la noche de terror más inesperada de su vida.

Alrededor de las 22 horas, cinco maleantes ingresaron al hogar de la familia Anchi, ubicado sobre calle San Martín, y con mucha violencia comenzaron a golpear a quienes se encontraban en la vivienda exigiendo dinero.

Silvia, una de las protagonistas de este lamentable episodio, en comunicación con El Cuco Digital contó que los maleantes entraron vestidos de negros, armados y reclamando que les dieran dos millones de pesos sino los mataban; ella les mencionó que no contaban con esa suma y la comenzaron a golpear brutalmente, la llevaron a una habitación, le ataron las manos con alambre y un brazo a la cama; seguidamente los asaltantes golpearon al hijo de Silvia, de 30 años de edad, que trató de resistirse y defenderse ante la situación pero no pudo hacerlo debido al grado de violencia de los atacantes; luego, los maleantes siguieron por una abuelita de 89 años de edad, quien fue arrastrada del cuello hasta la habitación donde se encontraban los otros dos integrantes.

Sin embargo la historia no termina allí. En ese momento entró a la casa el esposo de Silvia que andaba por afuera con sus perros; al ingresar, recibió un palazo que lo dejó tirado en el suelo e inconsciente.

“Cuando vi a mi marido tirado en el piso con sangre me asusté mucho, así que les dije que le íbamos a dar lo que teníamos; me desataron de la cama y les dije en donde se encontraba el dinero que teníamos. Mi hijo que vive en Chile me había enviado dinero para que se lo guardáramos, mi otro hijo había pedido la plata de un plan que estaba pagando para abonar la escritura de su casa y les dí otros ahorros que teníamos. Nos dejaron sin nada, se llevaron más de 100 mil pesos en total” manifestó la mujer.

Seguidamente comentó: “Vivimos una noche de terror, de mucho susto; nos amenazaban que nos iban a matar; en un momento mi tía que es la abuelita de 89 años, se escapó por el miedo que tenía y se metió en la cucha de los perros; en ese momento se cortó la luz, entonces ellos pensaban que ella la había ido a cortar y decían ‘vamos a buscarla para matarla’ y también nos decían a nosotros que nos iban a matar todo el tiempo. Por suerte no la encontraron, pero ellos alumbraban con sus celulares y nos lastimaban igual. Fue muy feo, muy feo”.

“Después se fueron; pusieron en marcha la camioneta y se llevaron nuestra Ford Ranger, aunque la logramos encontrar en La Primavera (…) ahí llamamos al 911 pero como a mi marido le empezaron hacer tantas preguntas y él estaba como aturdido, ni sabía ya que responder, así que decidió ir a la Comisaría de Vista Flores que nos queda a tres cuadras y les contó lo que nos había pasado. Ahí la Policía comenzó a buscarlos”, agregó la víctima.

Por último, Silvia concluyó con sus declaraciones diciendo: “Al parecer no hay pistas. Vino el fiscal, nos preguntó cómo había sido y también vino la Científica pero no hemos tenido novedad. Ojalá los encuentren”.