Noticias y perfiles falsos crecen en medio de la campaña electoral: cómo saber qué es verdadero o no

Por Antonella Escobar.

Las cuentas falsas, además de estafar a las personas, son usadas para robar identidades, difundir informaciones maliciosas, o lograr confusión.

Las nuevas tecnologías han permitido que la información llegue más rápido. También nos ayudan a estar mejor comunicados. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado, sobre todo en el uso de las redes sociales, donde aparecen muchísimas noticias falsas, y falsos perfiles.

El robo de la identidad en redes sociales es un problema común, según la página web de transparencia de Facebook, en 2019 se eliminó alrededor de 2.000 millones de cuentas falsas cada trimestre. Estos perfiles, a veces son totalmente inventados, es decir, “crean” la identidad de alguien que no existe. Pero en otros casos, se crean cuentas con nombres de personas reales, para hacerse pasar por esa persona, y confundir o estafar al lector o usuario de la red social.

Entre las últimas víctimas conocidas, se encuentra el precandidato a intendente de Tunuyán (y actual concejal), Emir Andraos, a quien se le creó un perfil falso, seguramente con el objetivo de perjudicarlo en la campaña electoral. Fue el propio Andraos quien denunció la situación: “Informo a la comunidad que han creado un perfil falso con mi nombre muy similar a mi cuenta oficial con la diferencia que Emir está escrito con dos letras “i””, denunció el concejal,.

Andraos acusó de la creación de la cuenta falsa a opositores políticos: “Lamentablemente los partidos de la oposición se dedican a desprestigiar, denigrar y manchar mi nombre haciendo comentarios inoportunos y violentos con esta cuenta FALSA en publicaciones en lugar de proponer políticas constructivas para la gente”. Y agregó: “Espero con esperanza que estas elecciones sean definitivas para demostrarles a estos personajes nefastos que deben estar bien lejos de lo público porque son mala gente y tienen mucho odio encima. No sirven”. Por último, pidió a sus seguidores que denunciaran la cuenta falsa. “Les pido me ayuden a desacreditar estos comentarios cuando los detecten para que no hagan más daño del que están provocando”.

EL FALSO PERFIL QUE LE CREARON AL PRECANDIDATO

Foto: captura de pantalla de una cuenta falsa de Emir Andraos.

CÓMO DENUNCIAR UNA CUENTA FALSA

Se debe aclarar que, cualquier persona que sufra el robo de su identidad o descubra una cuenta falsa, puede denunciarlo en la misma red.

Para iniciar este proceso de reporte que termina con la eliminación definitiva de la cuenta infractora, el primer paso es visitar el perfil de quien hace la afectación, luego de haber sido detectada, los denunciantes deberán pulsar sobre el botón de tres puntos ubicado en la foto de portada del perfil falso.

Seleccionar la opción “Denunciar” o “Reportar” donde se despliegan una serie de opciones de las cuales se deberá elegir “Finge ser otra persona”.

Facebook preguntará el tipo de caso que se desea reportar y dependiendo de la respuesta aparecerán formularios diferentes.

Si la cuenta suplanta al denunciante (Yo), preguntará si incumple las normas de la plataforma, mientras que en el resto de casos (un amigo, celebridad o negocio) se pedirá nombrar exactamente a la persona o empresa a la que se está robando la identidad.

A partir de ese momento, las personas deberán seguir los pasos que solicite el sistema para completar el reporte.

Las denuncias no necesariamente tienen que involucrar a una persona que tenga una cuenta de Facebook, sino que pueden incluir a quienes no tengan un perfil creado en la red social.

FAKE NEWS

Las Fake News o conocidas como noticias falsas abundan constantemente y tienen como objetivo de malinformar o desinformar a la mayor cantidad de personas con fines premeditados, generalmente políticos o económicos. Difundir noticias falsas puede acarrear graves consecuencias, desde difamar a una persona y destruir su reputación (con todos los efectos que ello conlleva a largo plazo), influir en la opinión pública o provocar alarma económica, política y social. La información es un arma muy poderosa tanto a nivel político como económico. Los rumores y noticias falsas se elaboran para perjudicar al resto de los espacios políticos o movimientos ideológicos, para generar beneficios o perjuicios a sectores económicos y empresas.

¿Cómo se viralizan las noticias falsas?

Las personas engañadas viralizan las noticias falsas por los siguientes canales:

redes sociales

servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram

medios de comunicación masiva

blogs

¿Quiénes escriben las noticias falsas?

Las pueden escribir:

personas que tienen interés en dañar la reputación de personas o países;

personas que buscan generar sensacionalismo o amarillismo;

personas que escucharon o leyeron un rumor en internet o las redes sociales;

personas que generan contenidos y desinformación como forma de vida para ganar dinero;

personas que administran sitios web que quieren ganar dinero con los clics (clicbaits);

periodistas que toman como fuente noticias falsas.

¿Cómo puedo saber si las noticias son falsas o reales?

Tené en cuenta los siguientes consejos:

Investigá la fuente de donde viene la noticia.

Verificá quién es el autor del artículo.

Leé la noticia completa antes de compartirla. No te quedes sólo con el título y la imagen.

Verificá la fecha de publicación. En algunos casos se viralizan noticias que son de hace algunos años.

Mirá bien la URL (dirección del sitio web) porque se pueden hacer pasar por sitios verdaderos que tienen un nombre parecido.

Realizá una búsqueda en Google para ver si la noticia está en otros medios de comunicación.

¿Cómo puedo evitar que se difundan noticias falsas?

Para ser un buen ciudadano digital actuá con responsabilidad antes de compartir información en las redes sociales.

Te recomendamos:

Si vas a compartir una noticia, chequeá primero las fuentes.

Denunciá en los sitios de las redes sociales los posteos que consideres que son falsos y a los usuarios que los promueven.

Si tus contactos viralizan por error contenidos falsos, avisales para que borren el posteo.

Con información: Gobierno de Mendoza.