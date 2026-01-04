Nuestro Presidente, se sumó a los sectores que apoyan a EE.UU y sus acciones en Venezuela

Maduro, ya encarcelado en Estados Unidos, es reemplazado por la Vicepresidenta.

América Latina está en disputa. Así lo confirma la inédita invasión de Estados Unidos a Venezuela, una amenaza que se gestó durante meses y que tuvo como antesala la presencia de un dantesco portaaviones norteamericano en el mar Caribe. En ese contexto, el gobierno argentino abandonó los principios rectores de su política exterior —la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados— y celebró el ataque de una potencia extrarregional contra un país del continente. Primero desde sus redes sociales y luego en declaraciones a la prensa, Javier Milei respaldó la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que definió como “la caída del régimen de un dictador”. En la misma línea, la Cancillería festejó el “avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región”, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la adopción de “nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”. El fanatismo del presidente Milei por Donald Trump arrastra a la política exterior argentina a abandonar su histórico compromiso con la paz, sienta un precedente peligroso y se inscribe en lo que intelectuales como Gabriel Tokatlian definieron, de manera sintética, como “hacer trumpismo”.

En medio de un hecho sin precedentes que sacudió la paz regional, Javier Milei celebró a primera hora en sus redes sociales la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en X luego de que su par estadounidense, Donald Trump, confirmara la autoría de los bombardeos sobre Caracas. El mensaje fue acompañado por un video de la última Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en la que el presidente argentino había elogiado “la presión de Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano”. En aquella ocasión, el presidente brasileño Lula da Silva advirtió que “una intervención armada sería una catástrofe” y se ofreció como mediador diplomático.

Así, el mismo presidente que debió bajar a su primer candidato en la lista de diputados bonaerenses en las últimas elecciones, José Luis Espert, por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado —y que además mantiene entre sus filas legislativas a Lorena Villaverde— sostuvo en declaraciones televisivas que “la razón más fuerte por la que Estados Unidos realiza esta acción es porque Maduro es un narcoterrorista”. Milei suscribió de manera explícita la narrativa que Washington utilizó para eludir tanto al Congreso norteamericano como a la ONU. Se trata de la misma doble vara que aplicó Donald Trump semanas atrás, cuando indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

En diálogo con LN+, Milei dio por probado que Nicolás Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cartel de los Soles” y afirmó que debería asumir Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”. Tanto en la entrevista como en un comunicado difundido por la Cancillería, el Gobierno destacó “el liderazgo de María Corina Machado. Sin embargo, esa caracterización se convirtió rápidamente en un entredicho. Horas después, el propio Donald Trump relativizó su figura al describirla como “una mujer muy agradable, pero sin el respeto necesario para ser líder”.

Por la noche, el presidente volvió a utilizar sus redes sociales, esta vez para cuestionar “la contradicción de los zurdos”. En un extenso posteo, Milei criticó: “Los progresistas dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador. Eso los pinta de cuerpo entero. Dicen defender al pueblo, pero odian verlo festejar su libertad”.

La postura presidencial fue replicada por la primera plana libertaria. Patricia Bullrich escribió en sus redes: “Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”, y anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Entidades Terroristas. En la misma línea, aunque siempre desmarcada del gobierno, Victoria Villarruel escribió: “Hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano”. La Cancillería, por su parte, emitió un comunicado completamente desapegado del derecho internacional, en el que “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. El apoyo a la intervención constituye una violación del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Así lo expresó en sus redes sociales el excanciller y actual diputado Jorge Taiana.

Migración como castigo político

Por la tarde, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos vinculados a Nicolás Maduro. Las medidas, informadas a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad, llevan la consigna “Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro”. El objetivo declarado es limitar el ingreso al país de funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y empresarios presuntamente relacionados con el gobierno venezolano, en lo que constituye un uso instrumental de la política migratoria como herramienta de castigo político.

“El objetivo es impedir que los cómplices de Maduro intenten buscar refugio en nuestro país”, reza el comunicado. Al cierre de esta edición, sin embargo, se desconocían los detalles operativos sobre cómo se implementarán los controles y qué criterios se utilizarán para determinar responsabilidades individuales.

La decisión marca una ruptura con la tradición argentina en materia migratoria basada en los principios de hospitalidad, integración y derechos humanos, consolidados en la Ley de Migraciones, que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano y prohíbe expresamente la discriminación por nacionalidad u orientación política.

Furgón de cola

En medio de la euforia libertaria, el PRO no quiso quedarse al margen de los festejos. Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para mostrarse como un precursor de la agenda anti Venezuela: “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela. Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”.

En la misma línea, su primo Jorge Macri declaró: “Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin”, y anunció que iluminaría el Obelisco y el Puente de la Mujer con los colores de la bandera de Venezuela.

Horacio Rodríguez Larreta intentó volver a la arena pública con un posteo en el que calificó como “un antecedente peligroso” la intervención norteamericana, aun “frente a gobiernos injustos, autoritarios y violentos”. La encargada de salir a cruzarlo fue Patricia Bullrich, quien citó el tuit y respondió: “Dios, qué tibio. ¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo, Horacio?”. La respuesta del exjefe de Gobierno fue una foto de la ministra en su época de militancia en la juventud peronista. “Quizás vos me lo podés explicar mejor, Pato”, tuiteó Larreta.

Fuente: Página 12