“Nuestro vecino El Cholo. El San Martín que no conocías”: imperdible charla en Tunuyán, en el marco Bodegón es Cultura

Por medio del ciclo, se busca poner en valor la riqueza gastronómica de la provincia, además de generar un circuito turístico-cultural.

La iniciativa de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza busca revalorizar la importancia de la gastronomía como parte fundamental del patrimonio cultural mendocino con sus sabores tradicionales, expresiones artísticas y la identidad local.

Durante el encuentro, el profesor e historiador Gustavo Capone ofrecerá una charla titulada “Nuestro vecino El Cholo. El San Martín que no conocías”. En su discurso, Capone hablará sobre los gustos culturales del prócer, sus amigos, sus pasatiempos favoritos, sus amores, su juventud apasionada, sus frustraciones, las traiciones, el destierro y sus valores.

Luego de dos encuentros previos realizados en la Ciudad de Mendoza y en San Martín, llega el turno del Valle de Uco. La cita tendrá lugar en La Juana café bar, ubicado en San Martín 1220, de Tunuyán. Con entrada gratuita.

Objetivos del programa

Bodegón es Cultura se creó para promover y difundir la riqueza gastronómica de Mendoza, destacando el valor cultural de los bodegones como espacios de tradición y encuentro. Además, generar un circuito turístico-cultural que invite a descubrir la provincia a través de sus sabores y expresiones artísticas.

Asimismo, las metas son impulsar la actividad económica de los bodegones, fortaleciendo su rol como agentes de desarrollo local, así como fomentar la participación ciudadana en la preservación y promoción del patrimonio cultural mendocino.

El programa Bodegón es Cultura incluirá una variada agenda de actividades, entre las que se destacan:

-Presentaciones artísticas: músicos, bailarines, artistas plásticos y poetas ofrecerán espectáculos en vivo, creando un ambiente festivo y cultural en los bodegones.

-Charlas y talleres: expertos en gastronomía, historia y cultura compartirán sus conocimientos, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre la identidad mendocina.

-Exposiciones fotográficas: muestras que retratarán la historia y el presente de los bodegones, destacando su valor patrimonial y su importancia en la vida cotidiana de los mendocinos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza