noviembre 9, 2025

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Nueva Obra de Iluminación en el cruce del distrito Cordón del Plata: la gestión Aguilera fortalece la infraestructura vial y de seguridad

La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad vial en una zona de alto tránsito vehicular y productivo, especialmente durante las horas nocturnas.

El Municipio de Tupungato en su compromiso de brindar mayor seguridad, ejecutó la Obra de Iluminación en la intersección del Corredor Productivo -Ruta Provincial 99- y Calle El Álamo -Ruta Provincial 96-, sector conocido popularmente como El Cruce del distrito Cordón del Plata.

Se trata de una demanda histórica de la comunidad, que hoy encuentra respuesta a través de una obra moderna y eficiente.

Detalles técnicos de la obra

-17 columnas metálicas tipo MN590 de 9 metros de altura, cada una equipada con luminarias LED de 150W montadas sobre brazos pescantes de 4 metros. Cada columna cuenta con jabalinas de ¾ x 1.5 m, conectadas mediante cable de acero MN100.

-2 columnas de hormigón armado de 12 metros, que soportan proyectores LED de 300W, en las zonas de curvas donde por razones de seguridad vial no se permite la instalación de columnas cercanas a la calzada.

-El tendido eléctrico combina secciones aéreas y subterráneas, optimizando la distribución y protegiendo a los conductores en los sectores más expuestos.

-Nuevo comando de alumbrado público sobre una columna de hormigón armado 8/900, desde el cual se controla el encendido y apagado del sistema lumínico.

Fuente: prensa Tupungato/ Fotografías Municipalidad de Tupungato

Deja un comentario

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO