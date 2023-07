Nueva tasa de interés en el plazo fijo: cuánto gano por mes si deposito $ 800 mil

El Banco Central dispuso una tasa de interés del 97% para cada plazo fijo y muchos argentinos se ilusionaron con vivir del plazo fijo o aumentar sus ingresos.

El Banco Central (BCRA) mantuvo, por ahora, la tasa de interés de cada plazo fijo al 97% anual. Este porcentaje es uno de los más altos a nivel mundial.

No obstante, para los ahorristas que no pueden comprar dólares, este porcentaje de la tasa de interés del plazo fijo no deja de ser una buena noticia, por lo que muchos siguen eligiendo esta herramienta económica para protegerse de la inflación y la devaluación.

En ese sentido, y teniendo en cuenta lo que cuesta ahorrar, la duda de aquellos que recién comienzan pasa por cuánto se ganaría con un plazo fijo de $ 800 mil.

Según la tasa de interés del 97%, con $ 800 mil, a los 30 días se habría ganado con un plazo fijo alrededor de $ 63.780,82.

Plazo fijo: cuánto necesito invertir para ganar $200.000 por mes

Todos los bancos otorgan el 97% nominal anual a los plazos fijos. Este sistema es uno de los más utilizados por los argentinos que buscan ahorrar sin perder contra la inflación y que están imposibilitados de comprar dólares, ya sea por tener algún tipo de subsidio, como el energético o haber cobrado con ATP durante el principio de la pandemia de Covid.

Es por esto mismo que muchos argentinos recurren al Plazo Fijo para guardar sus ahorros e incrementarlos con los intereses. Actualmente, si uno quisiera obtener $ 200.000 más por mes, se necesitaría invertir en un Plazo Fijo a 30 días un total de $2.509.000.

Plazo fijo: cuánto se gana si se invierten $ 3 millones

Si bien, con la inflación argentina a muchas personas se les hace muy difícil ahorrar, en caso de que se logren invertir $ 3 millones en plazo fijo, se puede ganar a través de los intereses una suma que puede ayudar un poco en la economía familiar.

Con el interés actual, si una persona realizara un depósito en plazo fijo a 30 días con $ 3 millones obtendría por mes una suma $ 239.178,08.

Fuente: Diario Uno