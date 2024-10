Nuevamente el gobernador mendocino habló de las posibilidades de hacer “minería sostenible” en la provincia

Alfredo Cornejo expuso sobre minería durante un encuentro en San Juan. Mencionó la situación en Mendoza y según este “estamos perdiendo un motor” para la economía de la provincia.

La provincia de San Juan fue sede del encuentro regional “Desafíos y oportunidades de la industria minera en Argentina. Hacia una estrategia de desarrollo federal”. El Gobernador Alfredo Cornejo fue parte del acto de apertura, donde compartió escenario con la presidenta Fundación Pensar, María Eugenia Vidal; y los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego, y de Jujuy, Carlos Sadir. También estuvo presente la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.

“El Gobierno de Mendoza está haciendo un esfuerzo para atraer empresas relevantes y respetadas”

Durante su exposición, Cornejo destacó la importancia de la minería sostenible en Mendoza, argumentó que puede ser un motor económico clave para Argentina al complementar la dependencia del campo.

El Gobernador puntualizó en que la Argentina hace décadas que depende del campo como único motor de crecimiento, por lo que toda la macroeconomía da vuelta alrededor de ese único motor. Asimismo, aseguró: “Estamos perdiendo un motor que es realmente importante para la economía y que no depende solo de una buena temporada de cosecha, sino que puede darnos sostenibilidad en el tiempo. Es hacer minería”.

Acto seguido, Cornejo aseguró que el mundo necesita algunos minerales que nosotros tenemos y que se requieren para la transición energética. Además, remarcó la falta de seguridad jurídica y la inacción gubernamental de gestiones nacionales anteriores que han retrasado su desarrollo. Así, sostuvo que “los recursos son de las provincias, y algunas se han movido con mayor habilidad, con mayor trabajo que otras, pero lo que le faltó a la minería argentina ha sido seguridad jurídica, que con algunos gobiernos nacionales fue imposible”.

Hizo hincapié en que el caso de San Juan es un ejemplo, por ser “es el más avanzado en materia de cobre con proyectos muy interesantes de clase mundial y que le pueden dar un vuelco a la economía”.

Cornejo puso en valor que Mendoza tiene una economía diversa. “Tenemos casi el 4% de nuestro territorio irrigado. Y en esos cuatro oasis se desarrolla todo lo que hace Mendoza. La vida, la agricultura y la industria. Es evidente que no es suficiente, a pesar de que nuestra economía es muy diversa.

“Hay dificultades para instalar la minería en muchos lugares”

El Gobernador mendocino sostuvo que Mendoza “tiene casi todas las actividades económicas, pero no tiene minería metalífera, a pesar de tener esa riqueza en nuestro suelo”. Y agregó que “las restricciones han sido más que nada de orden político”.

Acto seguido, Cornejo detalló que, en los últimos 20 años, “una minoría antiminera ha copado el sistema político mendocino. Ha instalado los temores que da la minería en todo el mundo. No es solo en Mendoza, no es solo en la Argentina, pero sin duda hay dificultades para instalar la minería en muchos lugares, derivado de una mala prensa, como se le dice habitualmente”.

Posteriormente, sostuvo que “si los políticos solo seguimos en las encuestas sobre la industria minera, nos vamos a perder una oportunidad maravillosa de desarrollar una actividad que le va a hacer bien a la provincia”.

“Mendoza tiene un promedio salarial bajo, tan bajo como San Juan si le sacamos la minería, porque la minería levanta el promedio salarial de San Juan. El promedio salarial no es un dato menor en el territorio”, subrayó Cornejo, y añadió que “a eso le podemos agregar que Mendoza tuvo una actividad petrolera muy firme, que fue el segundo productor de petróleo durante el siglo pasado, e incluso tiene la segunda destilería más grande del país”.

El Gobernador Cornejo señaló que el promedio salarial de la provincia se va cayendo sin mucha actividad petrolera y sin actividad minera. Así, Mendoza tiene que hacer minería metalífera sostenible, ya que no solo debe cuidar el ambiente sino que tiene que ser rentable para los sectores económicos, y para los inversores.

En este sentido, el mandatario mendocino trajo a colación que en Mendoza “hemos incorporado el plan Pilares, es un plan sostenido en el tiempo al que hemos hecho participar a la Universidad Nacional de Cuyo y al sector privado de la agricultura en el desarrollo de la minería”. Y sumó que uno de esos aspectos institucionales tiene que ver con cambios institucionales pero también con otra estrategia para hacer minería. Así, mencionó que Mendoza tiene una “ley provincial súper restrictiva, tiene más de 20 años, donde se prohíben determinadas sustancias y la declaración de impacto ambiental debe ser aprobada por la Legislatura, en ambas cámaras”.

Luego, puso como ejemplo el avance con el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, con más de 18.000 kilómetros cuadrados y donde hay más de 300 permisos ya otorgados, agrupados en 34 proyectos que ya ingresaron a la Legislatura de Mendoza. Anticipó que el Poder Legislativo busca aprobarlos para noviembre, con amplio consenso y procedimientos legales actualizados. Además, afirmó que la audiencia pública mostró apoyo local, marcando un cambio significativo en la percepción de la minería en Mendoza.

Cornejo mencionó que Mendoza planea subastar públicamente los permisos de explotación minera que no se ejecuten o no tengan un plan de inversión dentro de un plazo razonable. Así, realizó una comparación con San Juan, donde el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEM) se encarga de tomar control de las propiedades mineras que no se están explotando y recibe regalías por ello.

Por ello, sostuvo que, en Mendoza, la empresa Impulsa Mendoza tiene prohibido quedarse con estas propiedades. Además, señaló que la estrategia de subasta y explotación minera ha sido bien recibida por sectores empresariales, sociales y sindicales, y aseguró que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo para atraer empresas relevantes y respetadas al proyecto, lo que daría más confianza a la ciudadanía sobre la seriedad del plan”.

Sobre la minería del cobre, Cornejo aseguró que Mendoza está interesada y busca demostrar su compromiso con este sector trayendo empresas importantes, muchas de las cuales ya operan en San Juan. “La presencia de estas empresas en Mendoza serviría como una señal de confianza y seguridad en la viabilidad del proyecto minero en la provincia”, puntualizó.

Además, el Gobernador mendocino señaló que algunos sectores políticos, particularmente con la oposición, han puesto trabas al Código de Procedimientos Mineros, y que adoptaron “una postura antiminera, mientras que otros, aunque dicen apoyar la minería, han bloqueado el avance del código con argumentos débiles”. A esto lo ejemplificó mencionando que la oposición rechazó todo el código por un solo artículo.

Cornejo también hizo referencia al sistema minero actual de Argentina y declaró que es un modelo que ha sido un obstáculo para atraer grandes inversiones, por lo que “Mendoza busca cambios para evitar este tipo de problemas”.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza