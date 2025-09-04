Nuevamente fuertes controles policiales en las zonas más conflictivas de Tupungato

De los operativos participaron la Unidad Especial de Patrullaje, la división Vant, la Policía Rural y efectivos de la Comisaría 20 y de las Subjefaturas de San José y Cordón del Plata.

Entre la tarde y la noche de la jornada de ayer, miércoles, efectivos policiales de diferentes áreas, llevaron adelante un fuerte despliegue y controles policiales en las zonas del sector Norte de Tupungato, incluyendo barrio Arco Iris, Loteo Moyano, Loteo Biolotti y alrededores.

Los trabajos constaron de controles con puestos fijos y móviles en rutas y calles, que se conectaban con los lugares antes mencionados. Se trata de puntos de mayor conflictividad que tiene el departamento. Además, se hicieron patrullas en el interior de estos sitios.

Como consecuencia de las maniobras, 85 personas fueron identificadas con equipos biométricos y se controlaron a 70 vehículos. Un total de 25 personas fueron trasladadas a las diferentes dependencias, donde 2 quedaron detenidas por tener medidas pendientes con la justicia. Uno de los detenidos era buscado desde el 2023.