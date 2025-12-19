Nuevas dinámicas sociales en Mendoza: más divorcios, menos casamientos y menos nacimientos

Los datos surgen del balance anual realizado por el Registro Civil de Mendoza, comparados con el del 2024.

El Registro Civil de Mendoza dio a conocer el balance de la gestión correspondiente a 2025, elaborado a partir de un análisis comparativo de los principales trámites y registros realizados en relación con el año 2024.

El Registro Civil de Mendoza dio a conocer el balance de la gestión correspondiente a 2025, elaborado a partir de un análisis comparativo de los principales trámites y registros realizados en relación con el año 2024. Los datos reflejan cambios significativos en las dinámicas sociales de la provincia, con variaciones en matrimonios, uniones convivenciales, divorcios, nacimientos y defunciones.

En materia de matrimonios, durante 2025 se celebraron 4.984 enlaces, frente a los 5.397 registrados en 2024, lo que representa una disminución aproximada del 7,6%. Esta caída consolida una tendencia descendente que se viene observando en los últimos años. En contrapartida, las uniones convivenciales continúan en alza: pasaron de 4.533 en 2024 a 4.603 en 2025, con un incremento cercano al 1,5%, afianzándose como una alternativa cada vez más elegida por las parejas.

Otro indicador relevante del período es el aumento de los divorcios. Mientras que en 2024 se inscribieron 3.949 trámites, en 2025 la cifra ascendió a 4.592, lo que implica un crecimiento aproximado del 16%.

La tendencia más marcada del informe está vinculada a la disminución de los nacimientos. En 2025 se registraron 7.818 nacimientos de varones y 7.601 de mujeres, en comparación con los 9.060 y 8.681, respectivamente, del año anterior. En términos generales, la caída alcanza alrededor del 13%, confirmando un descenso sostenido de la natalidad en la provincia.

Por último, las defunciones también muestran una leve baja: pasaron de 15.176 en 2024 a 14.117 en 2025, lo que representa una reducción cercana al 7%.

El balance presentado por el Registro Civil evidencia transformaciones profundas en los comportamientos sociales y demográficos de Mendoza, marcadas por la reducción de nacimientos y matrimonios tradicionales, y el crecimiento de otras formas de vínculo y disolución familiar.

Fuente: Diario Los Andes