Nuevo espacio de protección para víctimas de violencia en San Carlos: articulación entre Provincia y Municipio

El objetivo es brindar una protección integral a las personas víctimas de violencia, donde el acompañamiento sea fundamental.

El Intendente Alejandro Morillas recibió a Fernanda Urquiza, Directora de Género y Diversidad de la provincia, junto a otros funcionarios municipales y provinciales. Durante el encuentro, se avanzó en la firma de un convenio para la implementación de un nuevo Dispositivo de Protección destinado a personas víctimas de violencia.

El centro funcionará en la sede del Área de Género y Diversidad municipal, en un sector especialmente acondicionado en la planta baja. La iniciativa es fruto de un trabajo en conjunto: el municipio aportará el lugar físico, mientras la Dirección de Género y Diversidad Provincial transferirá los fondos necesarios para su funcionamiento. Además, la Dirección de Contingencia Social colaborará con recursos esenciales como colchones, frazadas y alimentos.

El objetivo es brindar una protección integral a las personas víctimas de violencia, donde el acompañamiento sea fundamental. Este nuevo dispositivo, que se suma a los ya existentes en Mendoza, busca tener un impacto regional en el Valle de Uco, sirviendo como un punto de contención y apoyo no solo para San Carlos, sino también para las personas de Tunuyán y Tupungato.

Este espacio, resultado de la colaboración entre la Municipalidad de San Carlos y el Gobierno de Mendoza, ofrecerá un refugio seguro y acompañamiento integral a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Fuente: Prensa San Carlos