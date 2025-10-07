Nuevo operativo de la UEP Tupungato, deja varios demorados y una persona con pedido de captura

El operativo policial se dio durante este lunes en varias zonas del departamento.

La Unidad Especial de Patrullaje, realizó varios controles este lunes con móviles policiales equipos biométricos dactilares, en las zonas del barrio El Progreso, Barrio Aconcagua, Loteo Moyano, Barrio Arco Iris y zonas del centro del departamento.

El resultado del operativo dio como resultado la captura de un sujeto, con pedido de captura del seis de junio del 2020, pedido por la Oficina Fiscal N°20.

A la captura anterior se le sumo la demora de un sujeto por llevar una bolda de nailon con marihuana, y las identificaciones de cuatro sujetos con medidas pendientes con la justicia.