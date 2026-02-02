Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 7, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 7, 2026

logo el cuco digital

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

A orillas del río Tunuyán, con su altar repleto de público, la segunda noche de tonada concluyó.

Con un cielo que esta vez acompañó y si bien, en algún momento fue necesario un abrigo, miles de personas colmaron las inmediaciones del anfiteatro.

Claramente esta segunda noche tuvo preponderancia la música cuyana, y conjuntos como los Mendez pisaron el escenario tunuyanino. De igual forma lo hicieron los Algarroba.com, que con ese sonido bien popular, hacen de su espectáculo un homenaje a la música cuyana.

Párrafo aparte merece el reconocimiento que se le realizó a Viviana Montoya, quien cumplió cincuenta años con la música. Fue el mismo intendente, Emir Andraos, quien le otorgó, mientras Viviana realizaba su presentación, el reconocimiento a una vida como artista. La cantante agradeció el gesto con gran emoción y mencionó: “Adonde me ha llevado el camino de la música, siempre ha estado Tunuyán y su gente”.

El escenario también recibió a grupos musicales como AMTA Valle, La Grieta, Las Hermanas Abraham, Las Voces de mi Tierra, que supieron estar a la altura de un gran escenario, como es el del Festival Nacional de la Tonada.

Finalmente, la noche se cerró con la presentación de Abel Pintos, quien, como siempre, emocionó e hizo vibrar bien alto a toda una multitud que supo esperarlo. Esta vez se pudo disfrutar de un Abel más sensible y cercano; incluso fue el mismo quien expresó su emoción al pisar nuevamente este escenario. Con un repertorio amplio, que recorrió gran parte de su historia con la música, interpretó canciones clásicas de su autoría, así como aquellas que solía interpretar cuando recién se inició en la música.

La segunda y última noche del festival concluyó exitosamente; sin embargo, esta noche la fiesta continúa con la Vendimia departamental y la presentación de Coti, esta vez con un estado del tiempo que promete acompañar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Accidente fatal en San Carlos: el vuelco de una camioneta deja un hombre fallecido y una mujer herida

Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

La anciana fallecida en Colonia Las Rosas podría haber sido atacada sexualmente por más de una persona

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

Un hombre sufrió la amputación de una mano y un dedo de una pierna y su familia pide comida en la calle para sobrevivir

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Un motociclista en terapia intensiva tras accidentarse en San Carlos 

Habló la fiscal que investiga la muerte de la anciana: “La víctima estaba muy lastimada y estamos investigando las causas”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO