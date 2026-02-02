“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

A orillas del río Tunuyán, con su altar repleto de público, la segunda noche de tonada concluyó.

Con un cielo que esta vez acompañó y si bien, en algún momento fue necesario un abrigo, miles de personas colmaron las inmediaciones del anfiteatro.

Claramente esta segunda noche tuvo preponderancia la música cuyana, y conjuntos como los Mendez pisaron el escenario tunuyanino. De igual forma lo hicieron los Algarroba.com, que con ese sonido bien popular, hacen de su espectáculo un homenaje a la música cuyana.

Párrafo aparte merece el reconocimiento que se le realizó a Viviana Montoya, quien cumplió cincuenta años con la música. Fue el mismo intendente, Emir Andraos, quien le otorgó, mientras Viviana realizaba su presentación, el reconocimiento a una vida como artista. La cantante agradeció el gesto con gran emoción y mencionó: “Adonde me ha llevado el camino de la música, siempre ha estado Tunuyán y su gente”.

El escenario también recibió a grupos musicales como AMTA Valle, La Grieta, Las Hermanas Abraham, Las Voces de mi Tierra, que supieron estar a la altura de un gran escenario, como es el del Festival Nacional de la Tonada.

Finalmente, la noche se cerró con la presentación de Abel Pintos, quien, como siempre, emocionó e hizo vibrar bien alto a toda una multitud que supo esperarlo. Esta vez se pudo disfrutar de un Abel más sensible y cercano; incluso fue el mismo quien expresó su emoción al pisar nuevamente este escenario. Con un repertorio amplio, que recorrió gran parte de su historia con la música, interpretó canciones clásicas de su autoría, así como aquellas que solía interpretar cuando recién se inició en la música.

La segunda y última noche del festival concluyó exitosamente; sin embargo, esta noche la fiesta continúa con la Vendimia departamental y la presentación de Coti, esta vez con un estado del tiempo que promete acompañar.