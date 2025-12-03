Facebook X-twitter Youtube Instagram

Obra de Refuncionalización y Mejoras Edilicias del CEPI “Mickey” en el distrito Cordón del Plata

La intervención -a cargo de la Dirección Gral. de Obras de la Municipalidad de Tupungato- responde a la necesidad de garantizar espacios seguros, confortables y adecuados para la primera infancia, los chicos y chicas del Centro de Apoyo Escolar que asisten al establecimiento en los turnos mañana y/o tarde así como a jugadores que acuden a encuentros de la Esc. de Ajedrez Pablo Agostinelli.


La Obra de Refuncionalización y Mejoras Edilicias del CEPI “Mickey” busca fortalecer la infraestructura pública y promover el desarrollo integral de la comunidad del Cordón del Plata. A la fecha se encuentra en la etapa de renovación completa de la cubierta del techo con recambio total de chapas reemplazo de aislación y machimbre deteriorado.

Otros trabajos a ejecutar

  • Nuevo núcleo sanitario: Construcción de sanitarios modernos y funcionales para alumnos, maestras y personas con movilidad reducida (accesibilidad universal).
  • Ampliación del comedor: Mejora de capacidad y comodidad del servicio alimentario.
  • Remodelaciones y renovación de instalaciones: Actualización de cañerías, reemplazo de artefactos sanitarios y mejoras en la iluminación.
  • Mantenimiento edilicio integral: Reparación de humedad, acondicionamiento de muros y trabajos de pintura.
  • Mejora del cierre perimetral: Refuerzo y renovación para incrementar la seguridad.

Fuente: Municipalidad de Tupungato

