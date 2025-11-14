Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

noviembre 14, 2025

¡OFERTAS IMBATIBLES EN MAX LIMPIO! ¡Aprovecha este viernes y sábado!

También podrás encontrar productos para tu pileta, mascotas y mucho más.

Max Limpio continúa reafirmando su compromiso con la comunidad, ofreciendo productos de calidad a buen precio para cuidar tu hogar o empresa. Como cada mes, este viernes y sábado llega una promoción imperdible que no podés dejar pasar. Por tan solo 4.900 pesos, podrás llevarte 5 litros de jabón líquido de las reconocidas marcas Ariel y Skip, ideales para mantener tu ropa limpia y perfumada.

Además, si estás pensando en renovar tu vajilla, Max Limpio te ofrece un combo de 6 platos más 6 vasos por solo 9.850 pesos. Y si lo que necesitás son únicamente vasos, también podés optar por el pack de 12 unidades a tan solo 5.400 pesos. Son opciones pensadas para tu comodidad y ahorro, sin resignar calidad.

Una vez más, Max Limpio se posiciona como la mejor alternativa en el Valle de Uco para comprar a bajo precio y recibir asesoramiento personalizado. Si tenés dudas sobre qué productos elegir para el mantenimiento de tu pileta o piscina, su equipo está listo para ayudarte. Podés visitarlos en Eugenio Bustos, en Don Bosco 417, y también en la esquina de Las Heras y Bonfanti.

