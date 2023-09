Oficialismo y oposición acordaron un proyecto para regular los alquileres temporarios

Los legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio consensuaron avanzar en una iniciativa que crea un registro de inmuebles disponibles para uso turístico y establece que los contratos solo puedan realizarse en pesos. En paralelo, negocian la modificación de la Ley de Alquileres.

El Senado dio un primer paso para regular los alquileres temporarios en el país. En medio del debate sobre las modificaciones de la Ley de Alquileres, les senadores de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos llegaron a un acuerdo para emitir un dictamen unificado que propone crear un marco normativo que regule el negocio de alquileres con fines turísticos a través de plataformas. La explosión de sitios como Airbnb han colaborado en la caída drástica de la oferta de inmuebles para la vivienda permanente, por lo que oficialismo y oposición coincidieron en que una respuesta a la problemática de los alquileres tenía que ir acompañada de una ley que regulara los alquileres temporarios. El hecho de que todas las fuerzas que integran la cámara hayan logrado llegar a un acuerdo por este tema fue una novedad, y todo un mensaje en medio de las negociaciones por la reforma de la Ley de Alquileres. “Es una buena señal”, se entusiasmaban en la bancada oficialista, que pugna por lograr un dictamen de consenso con la oposición respecto al proyecto de Alquileres que viene con media sanción de Diputados.

Las claves del proyecto acordado

El proyecto dictaminado es una síntesis de dos iniciativas que habían propuesto la santacruceña kirchnerista, Ana María Ianni, y la mendocina radical, Mariana Juri. En primer lugar propone crear un registro a nivel nacional de todas las propiedades que estén disponibles para ser alquiladas de manera temporaria para uso turístico (es decir entre 1 y 90 días). Si el inmueble cumple con determinadas exigencias de seguridad e higiene, se le proporcionará un número de inscripción que deberá estar presente sí o sí en su perfil de Airbnb (o cualquiera que sea la plataforma digital que haga de intermediaria).

Los contratos, además, solo podrán realizarse en pesos argentinos. En el caso de que la plataforma o el propietario no cumpla con alguno de estos requisitos serán sancionados: ya sea suspendiendo o prohibiendo definitivamente las operaciones en el país – en el caso de las plataformas – o prohibiendo la oferta del inmueble para alquiler temporario o imponiendo multas – en el caso de los propietarios-.

“Este proyecto no es prohibitivo, no queremos ni desestimar este tipo de oferta ni a las plataformas. Lo que queremos es ponerle fin a una competencia desleal que se genera porque no hay normativa. La idea es formalizar lo que hoy se comercializa en la informalidad”, explicó Ianni, en el marco del plenario de comisiones de Turismo y Legislación General en la que se dictaminó el proyecto. “No pretendemos con este proyecto ser tan intervencionistas que dificultemos el mercado. Creo que con esto estamos dando beneficios a todas las partes”, agregó, luego, la otra autora de uno de los proyectos, Juri.

El debate de la Ley de Alquileres

Ninguno de los senadores le escapaba a que el debate en torno a los alquileres temporarios formaba parte, en realidad, de la discusión más amplia en torno a la Ley de Alquileres. Ayer, incluso, se especulaba con que continuaría también el debate en comisión de la reforma que vino con media sanción de Diputados, pero se terminó posponiendo para la semana próxima de modo de poder convocar a varios representantes de cámaras de inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

“Resolver el tema de alquileres no se resuelve solo con una ley, requiere de planes de vivienda, requiere del rol del Estado en control de las leyes y, fundamentalmente, requiere de regular un mercado que está apareciendo y afectando a la oferta de viviendas como lo es alquiler temporario a través de plataformas”, destacó, en ese sentido, Mariano Recalde. El senador de La Cámpora se valió del caso de la Ciudad de Buenos Aires, que sancionó hace años una ley para regular Airbnb, para dar cuenta de la importancia de la fiscalización: “En CABA existe el registro y hace cuatro años que hay 26 mil unidades ofrecidas por la plataforma, pero solo 583 están registradas. Para que la ley no caiga en letra muerta no solo se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas, sino de un Estado presente y que funcione a la hora de hacer cumplir las normas”, resaltó.

A finalizar el plenario de comisiones, más de un senador se mostraba satisfecho de haber logrado llegar a un dictamen de consenso entre todos los bloques. Son días de intensas negociaciones entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los bloques del medio – como Unidad Federal o los monobloques del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana -, en las que algunos senadores están intentando arribar a un acuerdo respecto al proyecto que terminarán llevando el recinto.

Los cambios a la media sanción de Diputados

Tanto el FdT como Unidad Federal – el bloque compuesto por cuatro ex senadores oficialistas y la cordobesa Alejandra Vigo – están debatiendo internamente distintas propuestas de modificaciones al proyecto que viene con media sanción de Diputados.

Si bien aún no hay consenso interno en ninguno de los dos bloques, la mayoría coincide en dos puntos: que reducir de un año a cuatro meses el período para las actualizaciones del precio del alquiler era muy perjudicial para los inquilinos – la mayoría propone que se haga cada seis meses – y que necesariamente hay que fijar un índice que determine de cuánto tendrán que ser esos aumentos (la ley actual propone un índice pero la reforma aprobada en Diputados defiende que sea “un acuerdo entre las partes”).

JxC, mientras tanto, defiende el proyecto tal como viene de Diputados, aunque en el oficialismo están cada día más confiados en que aceptarán algunas propuestas de modificación. “Los federales van a acordar con nosotros, y ahí ellos se quedarían afuera. La idea es acordar entre todos“, aseguraron desde la bancada oficialista.

Fuente: Página 12