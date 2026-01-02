Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ofrecen recompensa para recuperar el caballo robado de su hijo

El robo ocurrió en Eugenio Bustos, precisamente en calle El Indio.

Una familia del Valle de Uco solicita la colaboración de toda la comunidad para encontrar al caballo de su hijo, que fue robado en calle El Indio, en la localidad de Eugenio Bustos. Quienes tengan información certera sobre su paradero, o lo tengan en su poder, podrán acceder a una recompensa económica de 500.000 pesos.

Las personas que tengan datos, lo hayan visto o puedan retenerlo deben comunicarse de inmediato a los siguientes números telefónicos: 2623 247448 y 2622363255.

