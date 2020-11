Oki:”Agradezco a todos los que con su solidaridad me permitieron estar aquí recuperándome”

by | Nov 16, 2020

En el día de su cumpleaños, la joven se comunicó por primera vez en redes sociales tras el siniestro vial por el que lleva internada más de cinco meses.

Jorgelina “Oki” Cáceres agradeció a quienes la acompañan y han ayudado a que pueda rehabilitarse tras sufrir un siniestro en Colonia Las Rosas, Tunuyán, que la dejó en grave estado.

En el día de su cumpleaños, el domingo, la joven de 27 años, se comunicó por primera vez en redes sociales luego de más de cinco meses.

“Quiero agradecer a todos los que me saludaron por mi cumpleaños. Y en especial a todos los que con su solidaridad me permitieron estar aquí recuperandome!! Aún me falta mucho!! Los quiero!!”, escribió en Facebook.

“Quiero agradecer a todos lo que hicieron posible para que yo me pueda rehabilitar en la clínica. Trataré de poner todo lo posible de mi para salir adelante lo más pronto posible. Los quiero a todos y los extraño .significan mucho para mí”, agregó en otro posteo.

Actualmente Oki se encuentra en la Fundación San Andrés, donde se rehabilita desde el 24 de julio, tras haber estado internada en coma en el Hospital Central a raíz de un daño axonal (lesión encefálica grave) que sufrió luego ser embestida por una camioneta de Vialidad Provincial, cuando circulaba en bicileta.

La derivación y la posterior de rehabilitación representaban un costo de $3 millones, por lo que la familia debió realizar una rifa y colocar urnas solidarias que estuvieron en diferentes comercios del Valle de Uco, y que luego fueron donadas para Patricia Pastor.

A mediados de septiembre, los familiares de la joven le enviaron una nota al gobernador Rodolfo Suarez en la que solicitaron que Vialidad Provincial costeara el tratamiento. Pocos días más tarde, la Justicia resolvió que el organismo deberá pagar el total de la rehabilitación integral de Jorgelina.

El hecho

El pasado 10 de junio a las 16.30, la Policía fue alertada sobre un siniestro vial en Ruta 92 y calle San Martín del destrito tunuyanino. Sobre la carpeta asfáltica Jorgelina se encontraba tendida e iconsciente. En ese momento se detuvo un médico que circunstancialmente transitaba por allí, quien le brindó la primera asistencia médica a la víctima; minutos más tarde llegó personal del Servicio Coordinado que trasladó a la chica al Hospital Scaravelli.

En simultáneo, los efectivos cortaron la arteria y entrevistaron a l otro partícipe del accidente, un hombre de 40 años que circulaba por Ruta 92 de sur a norte al mando de una camioneta Nissan Frontier doble cabina propiedad de Dirección Provincial de Vialidad. El sujeto declaró que al llegar a la bajada de la “S”, por razones que se tratan de establecer, colisionó con una bicicleta en la cual circulaba la joven malherida.

Una vez en el nosocomio regional, la joven, oriunda de Tunuyán fue derivada al Hospital Central con diagnóstico de “politraumatismos por accidente vial y TEC (Traumatismos Encéfalo Craneano) con pérdida de conocimiento”.

Cabe destacar que los dosajes de alcohol realizados a ambas personas, dieron negativos. La familia de la chica, asegura que el conductor circulaba a alta velocidad.