Ola de calor: cinco datos clave para cuidarnos cuando nos exponemos al sol

Ante la ola de calor que está afectando a la mayoría de las provincias argentinas, hay que tomar ciertas precauciones al exponerse al sol.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza brinda recomendaciones para evitar daños a la piel en esta ola de calor que afecta a todo el territorio provincial.

Los profesionales de la salud advierten que exponerse a la radiación solar de manera excesiva no solo puede producir el envejecimiento temprano de la piel sino también generar varias enfermedades como cataratas, fotocarcinogénesis y cáncer de piel.

Desde la cartera sanitaria destacan que “varios estudios internacionales nos afirman que los cánceres de piel están entre los tumores más frecuentes”. Por eso, y para evitar problemas a la salud, el ministerio lanza cinco claves que debes saber a la hora de tomar sol y exponer tu piel.

¿A qué horario tomar sol?

En épocas normales, se debe tomar sol por la mañana y después de las 16. Pero, ante esta ola de calor y las altas temperaturas, la recomendación es no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 17. Por supuesto, es clave siempre cuidarse con protector solar.

¿Qué protector solar hay que usar?

Los expertos aconsejan utilizar un protector con factor de protección solar (FPS) de 30 como mínimo. Cuanto más elevado es el FPS, mayor es el nivel de protección. Aunque la diferencia va siendo menor en los FPS de 30 o 50.

¿Cuándo y cuánto protector solar debe ponerme?

Antes que nada, se debe colocar protector solar de FPS 30 o superior, de acuerdo con las necesidades, cada dos horas regularmente, o después de meterse al mar o a la pileta. De todas formas, es importante que consultes al dermatólogo antes de decidir que protector vas a utilizar.

¿Cuánto liquido se debe consumir?

La hidratación es fundamental no solo para el cuidado de la piel sino además puedes evitar golpes de calor. Los profesionales de la salud recomiendan ingerir agua segura y no menos de 2 litros en el día.

¿Cómo tomar sol de manera adecuada para recibir la dosis justa de vitamina D?

Si bien es verdad que para que nuestro organismo pueda sintetizar vitamina D es fundamental que reciba radiación UVB, hoy se sabe que exponiendo pequeñas partes del cuerpo, como la cara o los brazos, unas 3 veces por semana por no más de 10 o 15 minutos, ya es suficiente para que el cuerpo sintetice la vitamina D que necesita.

Desde el Ministerio de Salud y Deportes recomiendan no exponer directamente al sol a los niños menores de un año, ya que no tienen su sistema de protección totalmente desarrollado. Por lo tanto, si van a estar al aire libre, es mejor que los bebés no estén en contacto directo con los rayos UV y que se les aplique pantalla solar.