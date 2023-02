Olga Salinas, la candidata a Reina Provincial del Adulto Mayor que ha sido premiada por sus poesías

Por Antonella Escobar .

Es candidata por Tupungato, donde mañana, 12 de febrero, se celebrará uno de los eventos más importantes del adulto mayor mendocino.

Olga Adriana Salinas es la Reina del Adulto Mayor de Tupungato. A sus 62 años tiene una vida activa, trabaja por las mañanas y en su tiempo libre de gusta leer y por sobre todo escribir poesías. De hecho ha sido premiada más de una vez por sus escritos. Además se jubiló de celadora.

La candidata a Reina Provincial habló con El Cuco Digital sobre su pasión y también sobre su postulación al concurso que se realiza todos los años en diferentes departamentos. Esta vez será en su Tupungato.

¿Desde hace cuánto escribe?

Yo escribo poesías desde siempre, he participado en muchos concursos, inclusive gané en varias oportunidades en los concursos literarios que realizaba la escuela Emilia Herrera de Toro. Dos de mis poemas están impresos en el libro “Sobre nuestras Huellas “

Escribir poesías es una forma de poder expresar lo que siento en esos momentos y muchas veces historias de vida me incentivan a redactarlo.

¿Cuál es su rol y que actividades realiza como reina del adulto mayor?

Mí Rol de Reina es homenajear al adulto mayor que en muchas ocasiones está un poco olvidado .es muy gratificante ser la imagen de cada uno de ellos.

Mí tarea es promocionar, en este caso a mí departamento y a los adultos en general, las actividades son variadas y ahora estamos abocados al evento de mañana 12 de febrero para recibir a las candidatas de los departamentos y poderles brindar la mejor recepción para que se lleven lo mejor de nuestro querido Tupungato.

-¿Cómo fue su postulación para ser Reina del Adulto Mayor?

Mí postulación fue idea de mis hijas, quienes me llevaron a anotarme y verdaderamente es una experiencia maravillosa . Tengo el apoyo, no solo de mis hijos, sino de toda mí familia: hermanos, primos, amigos, es muy gratificante sentirse tan querida.

-¿Qué expectativas tiene ante la Fiesta provincial del Adulto Mayor?

Y, estoy con muchas expectativas, ansiosa de que llegue el día tan esperado y obviamente con mucha adrenalina ante tanta responsabilidad de dejar bien representado a mí departamento.

Estoy recibiendo mucho apoyo de todo mí pueblo, constantemente me llegan mensajes de saludos de buenos deseos, soy muy afortunada porque siento el cariño de la gente y también el apoyo del municipio que está siempre en cada detalle, es un sueño hecho realidad.

Poesías escritas por Olga Salinas

FALTA DE AMOR por Olga Salinas

En mis rezos y oraciones, a Dios siempre le pedía.. un trabajo aunque cansara, que me brindará alegrías. Él escucho mis ruegos y mis pasos los ha guiado a una escuela pequeña de chicos muy marginados. De a poco fui conociendo sus historias, sus lamento,s descuidos y privaciones que la vida les ha impuesto , falta de amor y cariño, también la falta de respeto que de a poco fue marcando y dejando un futuro incierto. Si tuviera que nombrar a cada uno de ellos no alcanzaría el papel para expresar lo que siento. Me divierten sus locuras, me conmueven sus lamentos, he aprendido a quererlos a medida que pasa el tiempo y si ustedes hicieran solo un poquito de esfuerzo le brindaran su atención, se preocuparan por ellos, verían cuánto cariño recibirían por esto, pero es mejor empujarlos, condenarlos, no quererlos, juzgar todo lo malo, para no mirar adentro porque todos somos culpables de los que ellos han hecho y así seguirá la historia sino nos comprometemos ayudando a que esto cambie, que sientan que los queremos, no empujemos a la calle, escuchen, yo se los ruego, saquémoslos de la droga, de este mundo violento, yo me siento bendecida por tenerlos a todos ellos y doy gracias a la vida que me permitió conocerlos, así los defenderé contra cualquier atropello porque no tienen la culpa de la vida que les dieron.

POEMA ESCRITO POR OLGA A SU MADRE QUE YA FALLECIÓ

POEMA ESCRITO PARA SALUDAR AL PUEBLO DE TUPUNGATO

Con cuánto orgullo y respeto, hoy me toca festejar. Representando a mí gente, en la Fiesta Provincial. En mí querido Tupungato, será la gran elección. Donde será coronada la Reina de Adulto Mayor. Serán todos bienvenidos a disfrutar del lugar. Habrá fiesta y alegrías. Vamos juntos a festejar !!!

Fiesta del Adulto Mayor

La elección de la nueva Reina Provincial de Adulto Mayor se realizará el domingo 12 de febrero en el anfiteatro ubicado en el Camping Municipal de Tupungato. El evento tiene entrada libre y gratuita.

A partir de las 19 horas en el Teatro Griego Municipal vecinos e incluso turistas podrán disfrutar de actividades especiales que incluyen juegos y música.

La elección de la nueva Reina provincial de los Adultos Mayores se realizará mediante sistema de bolillero, que determinará cuáles terminaciones de DNI podrán votar. Las personas mayores de 60 años -cuyas últimas cifras de documento coincidan con las sorteadas- podrán elegir a su candidata favorita, también podrán votar autoridades gubernamentales de la provincia y de todos los municipios. El escrutinio estará a cargo del Área Adultos Mayores del Gobierno de Mendoza y la veedora será una notaría provincial.