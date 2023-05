Operaron con éxito a Mirtha Legrand y le colocaron un marcapasos: qué dice el primer parte médico

La diva de los almuerzos fue sometida a una intervención en el Sanatorio Mater Dei. Le colocaron un marcapasos. Va a pasar la noche internada pero el procedimiento fue un éxito.

Como estaba informado, esta tarde Mirtha Legrand fue intervenida quirúrgicamente y el procedimiento que se le realizó fue un éxito. Así lo anunciaron desde el Sanatorio Mater Dei, agregando que incluso la diva ya se encuentra en una habitación recuperándose.

“Les informamos que hace unos instantes finalizó el procedimiento realizado a la Sra. Mirtha Legrand, tal como estaba previsto”, indica el parte médico emitido por la clínica, en donde “La Chiqui” está junto a su familia acompañada.

Previo a su operación, en la que le colocaron un marcapasos, Mirtha Legrand había dicho que iba a ser una noche especial. “Estoy en muy buenas manos. Es muy rápido todo. La operación dura 45 minutos y me quedo en terapia. Voy a estar 24 horas en observación. Mañana me revisan y me retiro. Es un día especial”, afirmó.

En el parte, además, añadieron que la paciente “se encuentra en su habitación, acompañada de su familia, para completar su recuperación. La familia agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante las últimas horas”.

Si bien en un primer momento se había dicho que el proceso iba a ser ambulatorio, este mismo martes, la propia diva de los almuerzos informó que se iba a quedar internada.

