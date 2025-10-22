Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 26, 2025

logo el cuco digital

Operativo de Control de Salud en calle El Indio: kinesiología, odontología y más

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

A partir de las 18: 30 horas.

Este miércoles 22 de octubre, la Municipalidad de San Carlos informó que la comunidad de San Carlos precisamente en Calle El Indio. Loteo Las Porteñas, frente a la cancha será sede de una jornada integral de salud abierta a todo público. La actividad se desarrollará de 18:30 a 20:30 horas, con múltiples servicios gratuitos pensados para el bienestar de vecinos y vecinas.

 Servicios disponibles:

– Enfermería

– Odontología

– Salud sexual y reproductiva

– Kinesiología

Asesoramiento personalizado sobre:

– Certificado Único de Discapacidad (CUD)

– Banco Ortopédico

– Celiaquía

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO