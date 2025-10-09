Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 11, 2025

octubre 11, 2025

Operativo de Control de Salud en Tres Esquinas: kinesiología, odontología y más

A partir de las 18: 30 horas.

Este jueves 9 de octubre, la Municipalidad de San Carlos informó que la comunidad de Tres Esquinas será sede de una jornada integral de salud abierta a todo público. La actividad se desarrollará de 18:30 a 20:30 horas, con múltiples servicios gratuitos pensados para el bienestar de vecinos y vecinas.

 Servicios disponibles:

– Enfermería

– Odontología

– Salud sexual y reproductiva

– Kinesiología

Asesoramiento personalizado sobre:

– Certificado Único de Discapacidad (CUD)

– Banco Ortopédico

– Celiaquía

