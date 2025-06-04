Operativo de Servicios Públicos Integrados llega hoy a Anchoris para acercar atención y asesoramiento a la comunidad

Desde las 9:30 horas.

Este miércoles por la mañana, de 9:30 a 12:30 horas, se desplegará en la Plaza distrital de Anchoris el operativo de Servicios Públicos Integrados. Este programa, promovido por el Intendente Gustavo Aguilera, busca acercar los servicios públicos a todas las vecinas y vecinos del departamento, especialmente a quienes residen en localidades alejadas del casco urbano, donde se concentran las sedes municipales.

Durante la jornada, personal dependiente del municipio y agentes del Ministerio de Salud estarán presentes para brindar información y atención en diversas áreas de gestión comunal y sanitaria. La iniciativa responde a una política de gestión federalizada, que permite a la comunidad acceder a asesoramiento y asistencia en múltiples ámbitos.

El operativo incluirá servicios vinculados al Desarrollo Humano, con atención en Discapacidad, Adultos Mayores, Oficina de Empleo, Género, Diversidad y Masculinidad, así como Niñez, Adolescencia y Familia. En el área de Desarrollo Económico, se ofrecerán detalles sobre líneas de crédito provinciales y nacionales, además de información proporcionada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico.

Asimismo, se dispondrá de espacios de Fiscalización y Control, abarcando temas de comercio y bromatología. En el ámbito sanitario, los vecinos podrán acceder a servicios de salud reproductiva y controles cardiológicos.