Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital

Operativo de Servicios Públicos Integrados llega hoy a Anchoris para acercar atención y asesoramiento a la comunidad

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde las 9:30 horas.

Este miércoles por la mañana, de 9:30 a 12:30 horas, se desplegará en la Plaza distrital de Anchoris el operativo de Servicios Públicos Integrados. Este programa, promovido por el Intendente Gustavo Aguilera, busca acercar los servicios públicos a todas las vecinas y vecinos del departamento, especialmente a quienes residen en localidades alejadas del casco urbano, donde se concentran las sedes municipales.

Durante la jornada, personal dependiente del municipio y agentes del Ministerio de Salud estarán presentes para brindar información y atención en diversas áreas de gestión comunal y sanitaria. La iniciativa responde a una política de gestión federalizada, que permite a la comunidad acceder a asesoramiento y asistencia en múltiples ámbitos.

El operativo incluirá servicios vinculados al Desarrollo Humano, con atención en Discapacidad, Adultos Mayores, Oficina de Empleo, Género, Diversidad y Masculinidad, así como Niñez, Adolescencia y Familia. En el área de Desarrollo Económico, se ofrecerán detalles sobre líneas de crédito provinciales y nacionales, además de información proporcionada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico. 

Asimismo, se dispondrá de espacios de Fiscalización y Control, abarcando temas de comercio y bromatología. En el ámbito sanitario, los vecinos podrán acceder a servicios de salud reproductiva y controles cardiológicos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO