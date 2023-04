Operativo Dólar: una por una, las medidas que hoy anuncia Massa

El acto será en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda y lo encabeza Sergio Massa. La expectativa con el “operativo dólar” está puesta a que se acelere rápidamente el ingreso de divisas y el Banco Central deje de ejecutar ventas para terminar con saldo comprador.

El Gobierno nacional lanza hoy un “operativo dólar” para contener los tipos de cambio paralelos y cuidar las divisas disponibles en el país.

Sin embargo, en las últimas horas Ámbito pudo saber que si bien habrá anuncios en las próximas horas, también habrá otros anuncios que, por ahora, quedarán como parte de la nube de especulaciones que aquí y allá se tejieron. La expectativa con el “operativo dólar” está puesta a que se acelere rápidamente el ingreso de divisas y el Banco Central deje de ejecutar ventas para terminar con saldo comprador.

Según indicaron desde el Palacio de Hacienda, este es el decálogo de medidas que hoy anunciará el ministro de Economía, Sergio Massa. El acto será al mediodía en el Salón Belgrano del Ministerio.

1. Programa de incremento exportador para captar unos u$s4.000 millones

Se lanza un acuerdo con las cerealeras para establecer un mínimo garantizado de liquidación por un periodo que no va a superar los 45 días. El plazo va del 8 de abril al 24 de mayo.

Respecto a la soja, tendrán un tipo de cambio diferencial que rondaría los $300 por dólar, el Gobierno no solo busca captar esos 7 millones de toneladas de la campaña pasada, sino también la mayor cantidad de grano posible del nuevo ciclo. En un contexto además en el que se espera un recorte de alrededor del 40% en la cosecha final de la oleaginosa y un caída en el ingreso de divisas del sector en más de u$s7.000 millones.

Se lanza un acuerdo con las economías regionales. El plazo va del 8 de abril al viernes 7 de julio. También es una “ventana temporal” que se abre y se cierra.

En este caso, los productores tienen que cumplir con las condiciones de “elegibilidad”. en base a criterios del Ministerio de Economia. Así, los que ingresen deberán respetar algunos criterios, porque son economías que generan empleo: hoy hay 380.000 empleos en ese sector.

Todas las economías regionales alcanzadas por este tipo de cambio diferencial que regirá por 90 días, tendrán que comprometerse a abastecer en primer lugar al mercado interno, en caso de que sea un producto solicitado localmente. Además rubricarían antes un acuerdo de precios para que los valores internos no se disparan ante la posibilidad exportadora. Deberán participar en Precios Justos. “Empresa que no entra, no entra al programa exportador”, enfatizaron. La industria vitivinícola sería una de las más beneficiadas con esta medida.

2. Programa de protección a productores

En paralelo, se lanzarán medidas paliativas por la sequía. En este caso, se aplicará un criterio de simplificación y automatización para 69.000 productores afectados por el cambio climático.

3. Régimen de sanciones de la Aduana

Se lanza un programa de sanciones para unas 100 empresas exportadoras que tiene el plazo vencido para liquidar los dólares que recibieron por el pago de envíos al exterior. Se estiman que son entre u$s3.000 millones y u$s4.000 millones de exportaciones sin cumplir este requisito.

Esta información surgió de un documento de Aduana que reveló el listado de empresas importadoras y exportadoras habilitadas con el mayor monto de operaciones de comercio exterior incumplidas ante el Banco Central para el periodo 2019-2022.

Fuente: Diario El Sol