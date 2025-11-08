Operativo en San Carlos: 17 aprehendidos y más de 180 vehículos controlados

La Policía de Mendoza desplegó un amplio dispositivo de control y patrullaje en distintos sectores del departamento. La medida forma parte del plan integral de prevención impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En cumplimiento de los compromisos asumidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente Alejandro Morillas, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de alto impacto en el departamento de San Carlos. Forma parte de la estrategia integral de prevención destinada a fortalecer la presencia policial y brindar una respuesta más efectiva ante el delito.

El despliegue combinó patrullajes a pie, controles fijos e identificación biométrica, bajo la coordinación de la Unidad Especial de San Carlos y con el apoyo de las comisarías 41 y 18.

Durante las tareas, los efectivos identificaron a 325 personas, de las cuales 17 fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. Además, se inspeccionaron 185 vehículos, entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas, y se labraron 27 actas viales por diversas infracciones.

Fuente: Gobierno de Mendoza