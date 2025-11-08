Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 8, 2025

logo el cuco digital

Operativo en San Carlos: 17 aprehendidos y más de 180 vehículos controlados

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Policía de Mendoza desplegó un amplio dispositivo de control y patrullaje en distintos sectores del departamento. La medida forma parte del plan integral de prevención impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En cumplimiento de los compromisos asumidos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente Alejandro Morillas, la Policía de Mendoza llevó adelante un operativo de alto impacto en el departamento de San Carlos. Forma parte de la estrategia integral de prevención destinada a fortalecer la presencia policial y brindar una respuesta más efectiva ante el delito.

El despliegue combinó patrullajes a pie, controles fijos e identificación biométrica, bajo la coordinación de la Unidad Especial de San Carlos y con el apoyo de las comisarías 41 y 18.

Durante las tareas, los efectivos identificaron a 325 personas, de las cuales 17 fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Justicia. Además, se inspeccionaron 185 vehículos, entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas, y se labraron 27 actas viales por diversas infracciones.

Fuente: Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO