Operativo Garrafa en tu Barrio: hoy llegará a Anchoris

El valor es de 8,000 pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Tupungato

Anchoris: Delegación municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9:30.