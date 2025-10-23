Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Durante el operativo también se controlaron colectivos provenientes del norte del país y de Bolivia. En este marco, personal de Bromatología del Municipio procedió al decomiso de carne en mal estado, hojas de coca, alimentos sin procesar, fiambres y otros productos no aptos para el consumo.

Ayer, miércoles 22 de octubre, entre las 18 y las 22 horas, se llevó a cabo un importante operativo policial en la zona de Cordón del Plata. La acción estuvo a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato, con el apoyo de efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata, Comisaría 20 y Subcomisaría San José. También participaron personal de la Policía Rural, vehículos aéreos no tripulados (VANT) y el Área de Control y Fiscalización de Comercios del Municipio, junto a Bromatología.

El despliegue incluyó puestos fijos y patrullajes móviles por distintos barrios, con tareas de identificación de personas mediante equipos biométricos de identificación dactilar. Como resultado, se identificaron 177 personas.

De ellas, 40 fueron aprehendidas en el marco de la ley 6722 por antecedentes, una ciudadana fue detenida por tener una medida pendiente con la Justicia, otra persona fue aprehendida por infracción al artículo 94 de la ley 9099, con el secuestro de una botella de alcohol etílico, y una más fue detenida por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes y posteriormente por la ley 6722, con el secuestro de un papel con cocaína y una bolsita con cogollos de marihuana.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO