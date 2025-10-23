Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Durante el operativo también se controlaron colectivos provenientes del norte del país y de Bolivia. En este marco, personal de Bromatología del Municipio procedió al decomiso de carne en mal estado, hojas de coca, alimentos sin procesar, fiambres y otros productos no aptos para el consumo.

Ayer, miércoles 22 de octubre, entre las 18 y las 22 horas, se llevó a cabo un importante operativo policial en la zona de Cordón del Plata. La acción estuvo a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato, con el apoyo de efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata, Comisaría 20 y Subcomisaría San José. También participaron personal de la Policía Rural, vehículos aéreos no tripulados (VANT) y el Área de Control y Fiscalización de Comercios del Municipio, junto a Bromatología.

El despliegue incluyó puestos fijos y patrullajes móviles por distintos barrios, con tareas de identificación de personas mediante equipos biométricos de identificación dactilar. Como resultado, se identificaron 177 personas.

De ellas, 40 fueron aprehendidas en el marco de la ley 6722 por antecedentes, una ciudadana fue detenida por tener una medida pendiente con la Justicia, otra persona fue aprehendida por infracción al artículo 94 de la ley 9099, con el secuestro de una botella de alcohol etílico, y una más fue detenida por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes y posteriormente por la ley 6722, con el secuestro de un papel con cocaína y una bolsita con cogollos de marihuana.