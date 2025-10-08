Operativos contra la Lobesia botrana en Mendoza: el próximo viernes comienzan las fumigaciones aéreas

Personal de ISCAMEN, serán quienes coordinen y lleven adelante las tareas.

En función de la biología de la plaga Lobesia botrana y la fenología de los cultivos, presentándose el momento oportuno para el control de este insecto; el ISCAMEN comenzará a prestar, desde el próximo viernes 10 de octubre, el servicio de tratamientos aéreos en los Departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz para el control de la primera generación de la plaga. Se prevé, además, acciones específicas mediante la utilización de drones.

Se priorizarán los tratamientos de control sobre fincas en estado de abandono, con riesgo fitosanitario y como complemento a los tratamientos que realicen los productores de los oasis Norte y Este, los cuales deben mantener el cultivo protegido durante al menos 30 días, comenzando las aplicaciones desde el momento en que el viñedo presente racimos florales de 5 a 7 cm de longitud, tal como indica la alerta para el control de Lobesia botrana ya comunicado.

En el marco de una estrategia de Control Integrado aplicada a grandes áreas de trabajo, la provincia de Mendoza ha destinado recursos para implementar el servicio de tratamientos aéreos, que se llevará a cabo sobre 90.000 hectáreas de los oasis Norte y Este de la provincia.

Esta superficie será tratada en dos oportunidades, con el objetivo de proteger los cultivos durante el período correspondiente a la primera generación de Lobesia botrana y lograr un impacto directo sobre las poblaciones iniciales de la plaga en la presente temporada.

La herramienta forma parte de una estrategia integral que combina el uso de emisores de feromonas, insecticidas específicos de bajo impacto ambiental, feromonas pulverizables y servicios de aplicación con aviones y drones, además del monitoreo mediante una extensa red de trampas que permite censar la plaga. Los tratamientos serán supervisados por técnicos del ISCAMEN y del SENASA.

Como en campañas anteriores, en las cuales el servicio se prestó con absoluta normalidad, se emplearán productos registrados y autorizados por Senasa amigables con el medio ambiente, no presentando riesgo para la flora, fauna, agua y población en general, tanto por sus características como por las dosis y modo de empleo por parte del Programa. Asimismo, no se realizarán aplicaciones en zonas urbanas, periurbanas, escuelas, centros de salud, hospitales, etc, dado que las aeronaves que se emplean para esta labor requieren de determinadas condiciones de operatividad. Se contemplarán zonas de contención o amortiguamiento de protección hasta lugares de aplicación. Todas las acciones cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza.

Es importante destacar que los fitosanitarios que se emplean son de la más baja categoría toxicológica existente (banda verde o categoría IV), presentando una elevadísima selectividad de acción para afectar únicamente a la plaga que se busca controlar, no ocasionando efectos sobre abejas, insectos benéficos, animales de sangre caliente o personas en las condiciones de uso y dosis que el programa los utiliza.

El cronograma de actividades programado será el siguiente y estará sujeto a modificaciones por causas climáticas u operativas:

Días 1 y 2: Departamento de Lavalle (El Plumero, El Carmen, Gustavo André, La Asunción, Paramillo, Costa de Araujo); y Departamento de San Martín (Nueva California)

Días 3 y 4: Departamento de San Martín (El Central, El Divisadero, Tres Porteñas y Chapanay)

Días 5 y 6: Departamento de San Martín (Montecaseros, Chapanay, Alto Salvador, El Ramblón, Alto Verde, El Espino, Buen Orden, Chivilcoy, Las Chimbas y Palmira); y Departamento de Santa Rosa (12 de Octubre)

Días 7 y 8: Departamento de Junín (Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, Phillips y Los Barriales); Departamento de San Martín (El Ramblón), Departamento de Santa Rosa (12 de Octubre); Departamento de Rivadavia (La Central, Santa María de Oro); y Departamento de Luján de Cuyo (El Carrizal y Barrancas).

Días 9 y 10: Departamento de San Martín (Palmira); Departamento de Junín (Los Barriales, La Colonia, Junín, Rodríguez Peña, Medrano); Departamento de Rivadavia (Reducción, Andrade, La Libertad, Los Campamentos, El Mirador y La Central); y Departamento de Santa Rosa (Santa Rosa y Las Catitas).

En virtud del desarrollo de la biología de la plaga, las áreas previstas en el cronograma de trabajo serán nuevamente tratadas y/o repasadas, bajo los mismos criterios técnicos y orden de trabajo, a fin de incrementar la eficiencia del trabajo, prolongándose el trabajo establecido por unos 10 días más, hasta completar el tratamiento correspondiente.

Asimismo, como parte del mismo servicio, una superficie aproximada de 3.000 hectáreas será intervenida mediante aplicaciones con drones, los que aplicarán el mismo tipo de fitosanitarios descriptos, buscando el control de la plaga en zonas con determinada complejidad para el empleo de aeronaves de mayor envergadura. Dicha tarea se realizará en parcelas ubicadas en los distritos de La Paz, La Dormida, Las Catitas, Rivadavia, Mundo Nuevo, Alto Verde, La Libertad, Medrano, Los Barriales y Barrancas.

Las acciones de control se desarrollarán en el marco de la Ley Nacional 27227, que declara de interés nacional el control de la plaga; la Ley Provincial 9076, que declara de interés provincial el control del insecto, y la Res. 449/2018 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la que establece las recomendaciones y consideraciones generales para poder llevar adelante estas acciones de control de la plaga.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza