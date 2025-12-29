Operativos de la UEP Tupungato: seis aprehendidos con medidas pendientes, secuestro de marihuana y dos detenidos

Se registraron casos con antecedentes de 2021 y 2019.

Este fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó a cabo diversas intervenciones en el departamento con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la paz social. Las acciones desplegadas permitieron abordar distintas situaciones que derivaron en aprehensiones, secuestros y detenciones.

En primer lugar, se concretó el traslado de seis personas a distintas dependencias policiales, todas con medidas pendientes con la Justicia. La mayoría de estas medidas datan del año 2025, aunque también se registraron casos con antecedentes de 2021 y 2019.

En otro operativo realizado en el Barrio 23 de Noviembre, efectivos de la UEP procedieron al secuestro de tres plantas de marihuana y ocho plantines. Ante este hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal, siguiendo los protocolos correspondientes en materia de estupefacientes.

Finalmente, se registraron dos detenciones por amenazas, una de ellas vinculada al uso de un arma blanca. En este último caso, se procedió al secuestro de un cuchillo como parte de las actuaciones.