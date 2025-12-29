Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 29, 2025

logo el cuco digital

Operativos de la UEP Tupungato: seis aprehendidos con medidas pendientes, secuestro de marihuana y dos detenidos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se registraron casos con antecedentes de 2021 y 2019.

Este fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó a cabo diversas intervenciones en el departamento con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la paz social. Las acciones desplegadas permitieron abordar distintas situaciones que derivaron en aprehensiones, secuestros y detenciones.

En primer lugar, se concretó el traslado de seis personas a distintas dependencias policiales, todas con medidas pendientes con la Justicia. La mayoría de estas medidas datan del año 2025, aunque también se registraron casos con antecedentes de 2021 y 2019.

En otro operativo realizado en el Barrio 23 de Noviembre, efectivos de la UEP procedieron al secuestro de tres plantas de marihuana y ocho plantines. Ante este hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal, siguiendo los protocolos correspondientes en materia de estupefacientes.

Finalmente, se registraron dos detenciones por amenazas, una de ellas vinculada al uso de un arma blanca. En este último caso, se procedió al secuestro de un cuchillo como parte de las actuaciones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO