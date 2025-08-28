Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 30, 2025

logo el cuco digital

Operativos en Tupungato tras reclamos vecinales: controlaron a 130 personas y hubo detenidos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Vecinos de los distritos de San José y El Cordón del Plata, en Tupungato, mantuvieron reuniones con las autoridades policiales del departamento, donde manifestaron estar cansados y con temores debido al crecimiento de los hechos delictivos.

Como medida de respuesta a estas necesidades, es que se comenzaron a realizar fuertes controles policiales en todo el departamento y en especial en los puntos y zonas de mayor conflicto delictivo que tiene Tupungato como lo es el distrito de San José, en la zona de calle 6 de septiembre, Filipini, La Ripiera y el interior del barrio Arco Iris y Loteo Moyano.

Estos son los primeros operativos y maniobras que se comenzarán a desarrollar de manera permanente y sorpresiva en diferentes puntos. En esta oportunidad se trabajó fuertemente con puestos fijos y móviles en zonas de San José  y Cordón del Plata.

De estas maniobras formaron parte personal de la Subcomisaria de San José y Cordón del Plata, la Unidad Especial de Patrullaje, la División VANT (drones) y personal de la Comisaría 20.

Como resultado de lo realizado, se informó que 16 personas fueron demoradas por averiguación de antecedentes, de las cuales 3 quedaron detenidas por tener pedidos de captura pendientes. En total fueron 130 las personas que se controlaron mediante  el equipo biométrico.

Además, se realizaron un total de 5 actas viales debido a infracciones que cometieron los conductores y se procedió al secuestro de 3 motos, las cuales carecían de todo tipo de documentación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Perdió a su marido en un accidente en Tupungato y ahora se queda sin casa: la Justicia tiene estancada la investigación

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

Grave accidente en Tunuyán: un conductor alcoholizado chocó contra un acoplado

Robaron una casa en El Cordón del Plata: los delincuentes habrían ingresado por una ventana

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO