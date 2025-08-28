Operativos en Tupungato tras reclamos vecinales: controlaron a 130 personas y hubo detenidos

Vecinos de los distritos de San José y El Cordón del Plata, en Tupungato, mantuvieron reuniones con las autoridades policiales del departamento, donde manifestaron estar cansados y con temores debido al crecimiento de los hechos delictivos.

Como medida de respuesta a estas necesidades, es que se comenzaron a realizar fuertes controles policiales en todo el departamento y en especial en los puntos y zonas de mayor conflicto delictivo que tiene Tupungato como lo es el distrito de San José, en la zona de calle 6 de septiembre, Filipini, La Ripiera y el interior del barrio Arco Iris y Loteo Moyano.

Estos son los primeros operativos y maniobras que se comenzarán a desarrollar de manera permanente y sorpresiva en diferentes puntos. En esta oportunidad se trabajó fuertemente con puestos fijos y móviles en zonas de San José y Cordón del Plata.

De estas maniobras formaron parte personal de la Subcomisaria de San José y Cordón del Plata, la Unidad Especial de Patrullaje, la División VANT (drones) y personal de la Comisaría 20.

Como resultado de lo realizado, se informó que 16 personas fueron demoradas por averiguación de antecedentes, de las cuales 3 quedaron detenidas por tener pedidos de captura pendientes. En total fueron 130 las personas que se controlaron mediante el equipo biométrico.

Además, se realizaron un total de 5 actas viales debido a infracciones que cometieron los conductores y se procedió al secuestro de 3 motos, las cuales carecían de todo tipo de documentación.