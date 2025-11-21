Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

logo el cuco digital

Operativos policiales en San Carlos: más de 450 personas controladas y 15 aprehendidos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se contó tambíen con el apoyo del personal de la Unidad Especial de Patrullaje.

La Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas en el departamento de San Carlos, que permitieron la aprehensión de 15 personas. A través de diversas dependencias, incluyendo la Unidad Especial de Patrullaje y personal de las comisarías 18 y 41, se realizaron recorridos en diferentes barrios y zonas.

Durante los operativos, los efectivos patrullaron tanto a pie como en móviles, realizando controles de circulación mediante el uso de tecnología biométrica para verificar antecedentes y documentación. En total, el personal controló a 450 personas y 74 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Como resultado, 15 personas fueron aprehendidas, una de ellas con medidas judiciales pendientes. Además, se labraron ocho actas de infracción vial.

Estas acciones forman parte del plan de patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza en toda la provincia. La combinación de presencia territorial, recorridos estratégicos y coordinación entre dependencias busca incrementar la seguridad comunitaria, anticiparse a delitos y garantizar un control más efectivo en los barrios.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO