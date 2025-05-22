Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital

Oportunidad laboral en Tunuyán para obrero rural especializado en riego y tractorista

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La postulación será hasta martes 27 de mayo.

La Municipalidad de Tunuyán informó que se encuentran abiertas las oportunidades laborales para obrero rural especializado en riego y tractorista.

Las personas que requieran el trabajo de obrero rural deben ser mayores de edad, ser de Tunuyán, tener disponibilidad horaria y experiencia comprobable mínima de un año y ser responsable, proactivo, y trabajar en equipo.

En tanto, los tractoristas deben ser mayores de 20 años, varones, ser de Tunuyán, disponiblidad horaria, experiencia comprobable mínima de un año y también ser responsable y proactivo.

Las personas interesadas deberán cargar su currículum a través del código QR que aparece al final de la imagen.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Viento Zonda: qué recomendaciones debemos tener en cuenta para prevenir accidentes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO