Oportunidad laboral en Tunuyán para obrero rural especializado en riego y tractorista

La postulación será hasta martes 27 de mayo.

La Municipalidad de Tunuyán informó que se encuentran abiertas las oportunidades laborales para obrero rural especializado en riego y tractorista.

Las personas que requieran el trabajo de obrero rural deben ser mayores de edad, ser de Tunuyán, tener disponibilidad horaria y experiencia comprobable mínima de un año y ser responsable, proactivo, y trabajar en equipo.

En tanto, los tractoristas deben ser mayores de 20 años, varones, ser de Tunuyán, disponiblidad horaria, experiencia comprobable mínima de un año y también ser responsable y proactivo.

Las personas interesadas deberán cargar su currículum a través del código QR que aparece al final de la imagen.