Oportunidad para la compra de tractores: DIESEL LANGE lanza un Plan pensado especialmente para el productor

Tasa 0, y hasta 3 años de financiación. Esta herramienta permitirá a los productores adquirir nuevas unidades, con cuotas adecuadas a su economía.

La empresa DIESEL LANGE, concesionario John Deere para Valle de Uco y Mendoza, está lanzando una herramienta financiera al alcance del productor local y regional.

Se trata de una financiación en dólares, a Tasa 0, y a 3 años, para la compra de tractores Línea 5000 (entre 60 y 90 HP), y líneas 6000 y 7000 (unidades de alta potencia, entre los 100 y los 350 HP).

Fernando Granda, Supervisor de Ventas Agro para Cuyo, explica: “esta es una nueva herramienta que ofrecemos al mercado, entendiendo que el contexto demanda otro tipo de ingeniería financiera y donde el cliente prioriza la financiación en dólares”. Granda agrega que este tipo de herramientas se ha comenzado a desarrollar, como alternativas para que el productor pueda “calzar” sus inversiones o financiaciones.

Diesel Lange, en la búsqueda de nuevas opciones para que el productor acceda a estos modernos tractores, propone esta herramienta financiera que otorga la compañía, con financiación directa de fábrica.

“Otro aspecto muy positivo de esta herramienta es que el cliente, a la hora de recibir el crédito, puede elegir un diferimiento de cuota de hasta 9 meses” explica Granda, y agrega: “es decir que puede “calzar” su proceso económico con el pago de la cuota. Y luego, abonar cuotas semestrales”. Este financiamiento, sin dudas es una gran oportunidad para la previsibilidad del productor, para adecuar la compra de su tractor a su propia economía.

Para obtener información sobre esta nueva herramienta de financiación, se debe acceder al siguiente LINK