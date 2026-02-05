Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 13, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 13, 2026

logo el cuco digital

Oportunidad para la compra de tractores: DIESEL LANGE lanza un Plan pensado especialmente para el productor

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Tasa 0, y hasta 3 años de financiación. Esta herramienta permitirá a los productores adquirir nuevas unidades, con cuotas adecuadas a su economía.

La empresa DIESEL LANGE, concesionario John Deere para Valle de Uco y Mendoza, está lanzando una herramienta financiera al alcance del productor local y regional. 

Se trata de una financiación en dólares, a Tasa 0, y a 3 años, para la compra de tractores Línea 5000 (entre 60 y 90 HP), y líneas 6000 y 7000 (unidades de alta potencia, entre los 100 y los 350 HP).  

Fernando Granda, Supervisor de Ventas Agro para Cuyo, explica: “esta es una nueva herramienta que ofrecemos al mercado, entendiendo que el contexto demanda otro tipo de ingeniería financiera y donde el cliente prioriza la financiación en dólares”. Granda agrega que este tipo de herramientas se ha comenzado a desarrollar, como alternativas para que el productor pueda “calzar” sus inversiones o financiaciones.

Diesel Lange, en la búsqueda de nuevas opciones para que el productor acceda a estos modernos tractores, propone esta  herramienta financiera que otorga la compañía, con financiación directa de fábrica. 

“Otro aspecto muy positivo de esta herramienta es que el cliente, a la hora de recibir el crédito, puede elegir un diferimiento de cuota de hasta 9 meses” explica Granda, y agrega: “es decir que puede “calzar” su proceso económico con el pago de la cuota. Y luego, abonar cuotas semestrales”. Este financiamiento, sin dudas es una gran oportunidad para la previsibilidad del productor, para adecuar la compra de su tractor a su propia economía. 

Para obtener información sobre esta nueva herramienta de financiación, se debe acceder al siguiente LINK

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Homicidio en Tunuyán: un hombre murió acuchillado y ya hay un detenido por el hecho

Otro hombre herido gravemente en Tunuyán: fue apuñalado en Villa Seca

Un conductor se quedó dormido y volcó en La Consulta: fue trasladado al hospital

Un accidente en la Rotonda del Gaucho dejó a una persona herida

Tunuyán: Una casa ardió en llamas y una mamá y su hija perdieron todo

Un taxista asaltado, golpeado y herido por un grupo de hombres en Tunuyán

Gran operativo policial en el Cordón del Plata dejó 36 personas trasladadas y 10 detenidos

Avanza la causa por el crimen de Gastón “Chino” Acuña en Tunuyán: hoy se realiza una audiencia y la familia pide justicia

Dueños de perros, veterinarios y una asociación piden que vuelvan las carreras de galgos

Delincuentes se hicieron pasar por compradores y robaron un auto en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO