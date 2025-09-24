Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 26, 2025

Organizan un bingo para recaudar fondos por Mateo quien está internado en el hospital Notti

Está internada en el Hospital Notti.
La madre se encuentra en el hospital y su padre al cuidado del otro hijo del matrimonio en Tunuyán.

Mateo Córdoba de 2 meses de vida, es oriundo de Tunuyán, donde vive junto a su madre, padre y hermano de 3 años y actualmente lleva dos semanas internado en el hospital Notti, con un diagnóstico de neumonía.

La familia que atraviesa una difícil situación económica organizó una rifa para vender números con el objetivo de recaudar fondos para costear los gastos de la internación.

“En el hospital le dan alojamiento a mi mujer quien está junto a mi hijo desde que lo dejaron internado y yo estoy con mi otro hijo acá en Tunuyán”, comentó el progenitor de Mateo.

Además explicó que: “no tenemos muchos recursos económicos para poder llevarle a mi mujer que está en el hospital y yo acá poco puedo hacer ya que estoy con mi otro hijo, por eso organizamos este sorteo”.

“El bingo es para poder tener dinero para la comida y los gastos que nos salgan dependiendo la evolución de mi hijo,  son en total 300 números los que estamos vendiendo y hasta el cuarto puesto va a recibir un premio económico”, comentó Milagros, mamá de Mateo.

Quienes quieran comprar un número se pueden comunicar al número 2622 363763.

