¡Orgullo! El vistaflorino Eduardo Méndez se consagró campeón mendocino del MTB

Se realizó en Tunuyán.

En el día de ayer se realizó la última fecha y premiación del Campeonato Mendocino de Montain Bike en Alto Verde, Tunuyán.

Un campeonato bastante cortado por inconvenientes relacionados a la pandemia logró concretar su fin. Luego de cuatro fechas llevadas a cabo durante el año 2021. La primera en febrero en Beltrán, Maipú; la segunda en el mes de abril en Los Chacayes, Tunuyan; la tercera en el mes de septiembre en Guaymallén y la última fecha este domingo, convirtiéndose en la final en Alto Verde.

Tratándose de carreras con circuitos XC, senderos, ríos secos, areneros, altura, sectores de pleno campo.

Eduardo “El gordillo” Méndez, único representante de su querido pueblo de Vista Flores, fue partícipe del Campeonato Mendocino del Montain Bike 2021. Compitió la primera carrera en Beltrán, quedando primero en la tabla de posiciones con el mejor puntaje, manteniéndolo en las competencias restantes y así destacando en la tercera fecha con el mejor puntaje del campeonato en Guaymallén.

La final se vivió el día de ayer en Tunuyán, haciendo una carrera de 2 vueltas y medias de 15km cada una marcando un tiempo de 1:38:45. Luego de largar en la manga de su categoría con aproximadamente 30 biker, hace la diferencia rápidamente en menos de 1km de salida desconectándose del pelotón y acompañándose con un colega de otra categoría en la primera vuelta. Ya en la segunda, se engancha un biker de su categoría Máster A1, lo que hace la competencia más atenta al manejo y condiciones del otro ciclista, aun así faltando apenas 2km aproximadamente para la llegada, Méndez vuelve a marcar la diferencia haciendo solo la recta final y consigue ser el primero en llegar. Una hora, treinta y ocho segundos de carrera, tiempo perfecto para Méndez, oponiéndose a la competencia con un trabajo impecable pero sobre todo lleno de respeto, humildad y sencillez por su parte.

Un año de mucho trabajo, esfuerzo por demás, complicaciones con la jornada laboral, alteraciones en el tiempo dedicado a cada entrenamiento y la segunda ola de pandemia que jugó en contra en la temporada de invierno… A pesar de ello, esta última fue una carrera muy esperada, mágica y emocionante porque este domingo “El gordillo Mendez”, consiguió una vez más y como de costumbre el 1er puesto en su categoría Master A1 y por segunda vez por acumulación de puntos, se consagró Campeón Mendocino del Montain Bike 2021.

El mejor reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y amor por el deporte, en un año dos títulos: 1ro en la Vuelta de Mendoza y Campeón Mendocino del MTB.

Eduardo destacó: “Pude terminar primero en la categoría y primero en el campeonato gracias a Dios por acumulación de puntos, marcando una gran diferencia de puntos con el segundo lugar. Con un circuito muy duro, subidas, bajadas, circuito denominado XC que si bien, yo no lo domino muy bien, pero ayer me fue de la mejor manera.”

“Nuevamente, agradecer a toda mi familia que como siempre digo, yo doy el 50% y el otro 50% me lo dan ellos, a mi entrenador personal Ariel Núñez, al Club Vista Flores de Karate por estar en todo momento pendiente a mis necesidades, a Suplementos VF de Cristian Bibon, a mi nutricionista Leo Maradona, a bicicletería El Chango que siempre deja mi bici en perfectas condiciones y a Marcos Saravia, colega y ciclista de ruta que siempre compartimos charlas y consejos respecto al pedal, a mis amigos y a todo el pueblo de Vista Flores que ayer me recibió con mucho cariño, aplausos y saludos en la caravana que me regalaron, fue un hermoso momento para culminar la jornada, en fin, mi mejor premio, el cariño recibido”, agregó emocionado.

“Estoy feliz, feliz de representar a mi pueblo y por el valor a mí esfuerzo. Hay muchos proyectos para lo que se viene en el 2022, los mantendré al tanto. Quién me conoce sabe que mi sacrificio es grande, pero es lo que me gusta y lo que elegí”, cerró remarcando que queda a la espera del próximo 19 de diciembre para disputar la carrera libre y última fecha en Rivadavia del 2021.