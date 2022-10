¡Orgullo! Estudiante de la UNCUYO representará a la Argentina en la Cumbre Mundial por el Cambio Climático

Se trata de Francisco Beigel y cursa la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Activista de Fridays for Future y miembro de las Asambleas por el Agua participará del encuentro que arranca el 19 de octubre en Buenos Aires.

Entre el 19 y el 21 de octubre, treinta jóvenes argentinos participarán de la Delegación Joven de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, el Foro de Ciudades por el Cambio Climático más importante del mundo. Francisco Beigel, estudiante de la UNCUYO, formará parte del evento.

El joven cursa el tercer año de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. “En 5to año del secundario empecé a hacer política, me puse a leer el plan de estudios, entonces me mandé, como para complementar mi militancia. Ese año empecé a militar en las Asambleas por el Agua, fue el año de la Ley 7722 y el Fracking en Mendoza, y desde entonces he seguido en ese espacio y en esa lucha”, enfatizó Beigel.

Acerca del valor de la militancia y su lucha en torno al medioambiente y el cambio climático, el estudiante indicó que, al principio, este asunto lo vio más como un problema individual. “Pero cuando empecé a militar me di cuenta que era algo que iba más allá: vi el uso del agua en términos productivos, también fui aprendiendo de mis compañeros porque cuando empecé yo no sabía nada de estos temas. A raíz de la problemática de la 7722 empecé a informarme sobre lo que es el cambio climático”, añadió.

Asimismo, el universitario opinó sobre la importancia de los movimientos que trabajan en torno a estas problemáticas a nivel nacional y latinoamericano al sostener que “creo que somos importantes porque proponemos otros modelos y podemos defender el medio ambiente desde otra perspectiva y canalizamos, además, los reclamos del pueblo”.

“Muchos jóvenes como yo queremos más empleos verdes, que no se modifique la 7722 y que este encuentro sirva para crear lazos con los propios compañeros de América Latina. Esta unión entre países latinoamericanos es fundamental para proponer modelos de desarrollo propios de nuestro territorio”, enfatizó Beigel.

El encuentro

La Cumbre Mundial por el Cambio Climático reunirá a políticos, filósofos y filántropos que discutirán políticas, desde los territorios, que buscarán solucionar las problemáticas medioambientales, como la generación de empleos verdes y la participación ciudadana a través de audiencias públicas. Es decir, se apuntará a lograr mejores condiciones o una salida a lo que es la crisis climática.

Este año se realizará entre el 19 y el 21 de octubre en Recoleta, Buenos Aires. Allí se abrirán espacios de diálogo y talleres con gobernadores, representantes de municipios y los jóvenes delegados. “Yo creo que es importante este evento porque a veces no se nos da importancia, por ser jóvenes creen que somos medio “utópicos”. Entonces, estos espacios sirven para poder expresar estos reclamos que llevamos desde las comunidades a estas figuras políticas, cara a cara”, cerró Beigel.

Fuente: Prensa UNCUYO