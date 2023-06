¡Orgullo! Karen Tassi, de Tupungato, competirá en el Mundial de Atletismo en Francia

Con tan solo 22 años la joven deportista oriunda de Tupungato que actualmente reside en Buenos Aires fue seleccionada para este evento deportivo, el de mayor relevancia en el país europeo antes de los juegos Paralímpicos “París 2024”.

Tras recibir la noticia y la confirmación por parte del Comité Paralímpico Argentino, Karen compartió con su gente y su departamento esta noticia que llena de orgullo a todo Tupungato y Mendoza; y es que a pesar de los kilómetros de distancia ella siempre tiene presente su tierra natal donde ha hecho gran parte de su carrera deportiva.

“A mi me impactó mucho, en lo personal, enterarme que había clasificado al Mundial porque sinceramente no me lo veía venir, el mes pasado en mayo tuvimos la posibilidad de participar en un Grand Prix en Europa, en Italia en la ciudad de Jesolo donde pude mejorar mi marca lo que me habilitó a estar muy bien ubicada en el ranking mundial y dándome la plaza para ir ahora al Mundial de París, y luego de Jesolo tuvimos la oportunidad de participar en Suiza en Nottwil también en el Grand Prix y dentro del equipo nos fue bastante bien a todos, así que por suerte el equipo que pudo viajar a Europa va al mundial con otros deportistas más de otras federaciones” cuenta humildemente sobre las instancias previas a su designación sin mencionar que ella tuvo un altísimo rendimiento y superación dejando su huella en Italia con el 3er lugar en la posición de lanzamiento de disco y 2da en lanzamiento de bala sumando 2 de las 10 medallas que cosecharon en dicho país; mientras que en Suiza se consagró con el 1er puesto en lanzamiento de bala.

Asimismo, para la ahora estudiante del Profesorado de Educación Física, los logros de hoy son tan importantes como los del pasado y en diálogo con el equipo de Comunicación y Prensa del Municipio compartió parte de su trayectoria y lo importante que fue el apoyo, contención y aliento de los profes de Tupungato quienes también vieron en ella un gran potencial: “Siempre es lindo hablar de Tupungato, principalmente porque es mi Ciudad, donde nací, donde crecí, donde básicamente inicié mis pasos en el deporte, recuerdo que eso fue alrededor del 2015, dos semanas antes de los ‘Evita’ gracias a Jaqui Gutiérrez que me incentivó a empezar atletismo, creo que estábamos en una etapa donde el deporte adaptado todavía no estaba muy visible, hoy por hoy sí -por suerte- así que empecé junto con Flavia Candillú y Juan Pinna -en su momento-, pude clasificar a los ‘Evita’ donde mis técnicos me vieron, lo cual quedé seleccionada ya para participar dentro de la Selección Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral y me abrió un montón de puertas, pude ir a Colombia a un taller, dos semanas después participé de los juegos juveniles en Sao Paulo-Brasil, pude ir a los Juegos Parapanamericanos de Lima donde quede 4°, luego de eso vino pandemia pero tampoco es que frenamos de entrenar ni demás, luego me surgió la posibilidad de ir al Gran Prix”.

El deporte adaptado

Y como disparador, en ese relato Karen por supuesto habla sobre el deporte adaptado y sobre su parálisis cerebral -una condición que se presenta en la mitad del cuerpo de las personas como una manifestación clínica ante la aparición de lesiones en el sistema nervioso central, especialmente en un hemisferio cerebral-; ella habla de condición pero no de un condicionante y claro está, porque asegura que gracias a esta discapacidad, sumado a su voluntad, el acompañamiento de su familia y profesionales, a diario rompe barreras, las de la mente y las de mundo también: “Si bien mi patología es bastante funcional porque fui a rehabilitación mucho tiempo, demasiado, hay un montón de cosas que me dificulta hacer, que estoy bastante limitada pero tampoco es que me quedo quieta y no las hago, porque yo no me permito no hacerlas, es como que necesito vivenciarlas y ver hasta dónde puedo dar o dar lo mejor de mí por más de que no me salga” expresa y es digno de hacerse eco de sus palabras y agrega: “También es importante aclarar que más allá de la discapacidad somos personas y también es una gran etiqueta esto de la discapacidad, pero también que es cierto que si yo no tuviera la discapacidad hoy no estaría donde estoy”.

A sus 22 años estará dentro de los 1700 deportistas del planeta que competirán en el “Campeonato Mundial de Para Atletismo 2023”, en el país galo, del 8 al 17 de julio y desde Tupungato el orgullo es tan grande como el amor y el apoyo que desean lleguen a Karen.

Destacada en su departamento

En Tupungato Karen ha sido reconocida y destacada -en diferentes momentos de su carrera- por la Municipalidad de Tupungato junto a los vecinos y vecina, entre ellos en el año 2017 se organizó una caravana de bienvenida tras su regreso de Brasil donde logró la marca para la clasificación al Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Suiza.

También fue celebrada cuando obtuvo el primer lugar del Ranking Mundial de Atletismo IPC (Comité Paralímpico Internacional) y cuando resultó electa para representar a su País en los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú en lanzamiento de bala.

Además fue condecorada en la primera edición de los Premios “Tupun Catú” otorgados por el Honorable Concejo Deliberamte donde fue premiada en la Categoría “Joven Destacado en Deporte” y formó parte de unos de los programas del ciclo audiovisual municipal de la Consejería Adolescente como referente de ese rango etario, compartiendo su historia, logros e incentivando a la juventud a luchar por sus sueños.

Hoy como en cada uno de sus pasos la gente de su tierra celebra y la acompaña en esta nueva instancia donde a sus 22 años formará parte de la delegación argentina que competirá en el “Campeonato Mundial de Para Atletismo 2023”, en el país galo, del 8 al 17 de julio con la presencia de 1700 deportistas del planeta; y desde Tupungato el orgullo es tan grande como el amor y el apoyo que desean lleguen a Karen.

Fuente: Dirección de Deportes y Recreación y Municipio de Tupungato