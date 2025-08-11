¡Orgullo local! el capitán Rodrigo Orellano, oriundo de San Carlos, entre los miembros del Ejército Argentino que hizo cumbre en el Himalaya

La expedición se da en el marco de un trabajo coordinado entre el Ejército Argentino y el Ejercito de La India.

La patrulla que logró hacer cumbre en el Monte Kun, ubicado en los montes Himalaya, la cordillera más alta y joven del planeta, estableció un hito histórico para las fuerzas armadas argentinas.

El proyecto de la expedición surgió a principios de 2024. En ese entonces, contaron voceros del Ejército, la apuesta fue concretar una misión que fuera «mucho más allá» del logro físico que constituye «alcanzar una cumbre». El objetivo propuesto fue alcanzar «un fortalecimiento de las capacidades técnicas en alta montaña, capacitar al personal en condiciones extremas y consolidar la interoperabilidad con fuerzas amigas, como el Ejército de la India».

El ascenso se llevó a cabo en el marco de un proyecto de cooperación militar entre ambos países, y la cima fue alcanzada el martes pasado, a las 00:15 horas. El Monte Kun se encuentra a 7077 metros sobre el nivel del mar. Las primeras imágenes de la expedición muestran a los soldados argentinos en la cima, con las banderas argentina e india ondeando.

Esta expedición al Himalaya no solo es un logro deportivo, sino también un hito en la cooperación militar internacional y un ejemplo de la capacidad y preparación de las tropas de montaña argentinas.

Entre los miembros de la expedición argentina se encontraba el capitán Rodrigo Orellano, oriundo de San Carlos, e hijo de Liliana Garcia y el “Negro” Orellano, una familia muy querida en el departamento.