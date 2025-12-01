Orgullo nacional: científicos argentinos lanzaron una vacuna contra un cáncer de piel muy agresivo

La investigación fue llevada adelante por científicos del CONICET durante treinta años.

La primera vacuna argentina contra el cáncer de piel melanoma ya está disponible en el país. Se trata de Vaccimel, un desarrollo científico que llevó tres décadas de investigación y que abre una nueva etapa en el tratamiento del melanoma, el tipo más agresivo y con mayor mortalidad entre los cánceres de piel.

La dermatóloga santafesina Nahir Preisz, secretaria coordinadora de la Sociedad Argentina de Dermatología sección Litoral, explicó cómo funciona, en qué casos se indica y qué representa para la medicina local.

Qué es vaccimel y para qué pacientes está indicada

Preisz aclaró que no es una vacuna preventiva, sino un tratamiento complementario indicado para pacientes que ya tuvieron melanoma, fueron operados y deben continuar con inmunoterapia según el estadio de la enfermedad. “La gente escuchó la palabra vacuna y empezó a consultar para prevenirse, pero en este caso se utiliza solo en situaciones muy particulares y siempre bajo indicación del oncólogo”, señaló.

Cómo funciona la nueva vacuna argentina

Vaccimel utiliza células de melanoma humano irradiadas, incapaces de reproducirse. Al aplicarse, el sistema inmunológico reconoce esos fragmentos y aprende a detectar y atacar células malignas que compartan esas mismas características. Este enfoque se enmarca dentro de la inmunoterapia, una estrategia que busca respuestas más específicas y menos agresivas que la quimioterapia tradicional.

Cobertura, aplicaciones y efectos secundarios

La vacuna ya puede ser indicada en Argentina y las obras sociales y prepagas deben cubrirla en los casos que correspondan. El esquema completo consta de 16 aplicaciones distribuidas en varios meses. Los efectos adversos posibles son similares a los de otros tratamientos de inmunoterapia.

La importancia de la prevención del cáncer de piel

Preisz remarcó que la prevención sigue siendo clave. “El sol no es un demonio, pero la clave es evitar las quemaduras y las exposiciones en horarios de máxima radiación”, explicó. Recomendó controles dermatológicos anuales y prestar atención a lunares que cambien de forma, color o tamaño, o que sangren o piquen. El melanoma es más frecuente a partir de los 40 años, afecta por igual a hombres y mujeres y suele aparecer en las piernas en mujeres y en la espalda en hombres.

Recomendaciones para el uso correcto del protector solar

Con la llegada del verano, la dermatóloga insistió en el uso adecuado del protector solar:

-factor 50 para niños,

-30 o más para adultos, aplicado media hora antes de exponerse y renovado cada dos horas.

-Los protectores pediátricos, de base mineral, actúan de inmediato al contacto con la piel.

Un hito para la ciencia argentina

Vaccimel es el resultado de 30 años de investigación y ensayos multicéntricos realizados en el país. La vacuna ya comenzó a utilizarse en Argentina y también será comercializada en el exterior. “Es una noticia enorme para la medicina argentina y para los pacientes con melanoma”, concluyó Preisz.

Fuente: AIRES Digital