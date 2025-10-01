Facebook X-twitter Youtube Instagram

Orgullo sancarlino: Emma Bordin Giusti llevó la identidad de Mendoza a Jujuy como Reina Provincial de los Estudiantes

La Municipalidad de San Carlos felicita y agradece a Emma Bordin Giusti, Reina Provincial de los Estudiantes 2025, por haber representado a todo el departamento y a la provincia de Mendoza en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se desarrolló en la provincia de Jujuy.

El pasado jueves 25 de septiembre, Emma participó de la tradicional elección nacional en el estadio “23 de Agosto”, un evento que reunió a las 24 candidatas de todo el país. Durante la jornada, los jóvenes jujeños y visitantes disfrutaron de espectáculos de música y danza antes de conocerse a la nueva soberana nacional.

En una noche llena de emociones, fue elegida como Representante Nacional de los Estudiantes 2025 Sofía Masino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más allá del resultado, la experiencia significó para Emma y su familia un orgullo enorme y la oportunidad de llevar a Mendoza y a San Carlos a este escenario de trascendencia nacional.

Emma, de 16 años, es alumna del colegio Santa Rosa de Lima y desde agosto ostenta el título de Reina Provincial de los Estudiantes 2025. Su camino hasta Jujuy estuvo acompañado de su familia, amigos, compañeros y el fuerte apoyo institucional del municipio.

La Municipalidad de San Carlos destaca el compromiso, la simpatía y los valores de nuestra representante, que supo transmitir con orgullo la identidad sancarlina y el espíritu de la juventud mendocina en esta fiesta nacional.

Fuente: Prensa San Carlos 

