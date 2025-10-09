Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

Facebook X-twitter Youtube Instagram

El torneo nacional de hockey se realizará en Concordia, Entre Ríos, mientras que los entrenamientos tendrán lugar en Buenos Aires. Valentina solicita la ayuda de la comunidad para cubrir los gastos de traslado, alimentación y alojamiento.

Con una mezcla de emoción, esfuerzo y sueños por cumplir, Valentina Fernández oriunda del departamento de San Carlos, joven deportista de 15 años, se prepara para vivir una experiencia inolvidable: formar parte del Seleccionado Nacional Sub 16 Damas. En diálogo con El Cuco Digital, compartió cómo transita este momento tan esperado.

Desde los 11 años, Valentina encontró su pasión por el deporte al ver jugar a su tío y a una amiga. Hoy, entrena con dedicación en el Club Los Escarabajos, bajo la guía de su profesor Roberto Gómez, conocido cariñosamente como “Tito”. “Si bien me he probado en otros clubes y he tenido muy buenas devoluciones de mi forma de juego, mi club es Los Escarabajos, afirmó con orgullo en comunicación con El Cuco Digital.

 La convocatoria llegó tras un torneo en Córdoba, donde su desempeño llamó la atención de la Federación. “Se comunicaron con mi profesor en el último torneo que jugamos en Córdoba y le avisaron a mi mamá. Es el primer encuentro y la primera experiencia con este seleccionado”, expresó.

Valentina resaltó que su sueño: “Ya en sí era estar en el Seleccionado Argentino. Mi mayor aspiración es estar en el seleccionado de las Leonas y más allá de los resultados que tendremos, desde ya estoy súper feliz y agradecida por todo y muy muy ilusionada”. El torneo nacional se realizará en Concordia, Entre Ríos, mientras que los entrenamientos tendrán lugar en Buenos Aires.

 Para poder afrontar los gastos que implica esta oportunidad, Valentina organiza un sorteo solidario. “Ya creo que estamos con casi todos los números vendidos, pero quedan algunos. Puede ser comprando números o con alguna ayuda económica para mis gastos de alimentación y traslados en Buenos Aires. Gracias a Dios tengo familiares allá y me quedo en su casa, pero me queda lejos de Moreno”, explicó.

Además, mencionó que para el viaje a Entre Ríos deberán cubrir parte del alojamiento, aunque aún no han recibido información oficial de la Federación. “Viajo el 16 de octubre, y de verdad agradecería muchísimo la ayuda. Para no cargar tanto con el gasto a mi mamá”, expresó con sinceridad.

 Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2622 225189 o realizar un aporte al alias valen.5047.

