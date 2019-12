¡Orgullos valletanos! Lucas y Ana Clara se consagraron campeones del Mendocino de Aguas Abiertas

La competencia se disputó el pasado domingo 15 de diciembre en el departamento de San Rafael.

Lucas y Ana Clara Gómez son del departamento de Tunuyán y hace un tiempo atrás, los hermanos se atrevieron a soñar y a cumplir sus deseos.

Lucas tiene 21 años y es nadador profesional mientras que Ana Clara de 23 años es una joven con parálisis cerebral que, pese a las dificultades que ha debido afrontar, se ha destacado en diferentes ámbitos, principalmente en el educativo, y también es autora del libro “Soy Ana Clara”.

El joven deportista deseaba que su hermana pudiera conocer los lagos y los paisajes que él conocía y compartir un poco la satisfacción que sentía al nadar, sin embargo Ana por sus propios medios no iba a poder lograrlo. Por tal motivo, se le ocurrió que si la llevaba en una balsa iba a lograr que ella pudiera vivir esa experiencia.

Con mucha expectativa ambos se atrevieron en el mes de noviembre a participar juntos en el Campeonato Mendocino de Aguas Abiertas -etapa El Carrizal- quedando en cuarto lugar. Ya envalentonados se animaron a competir nuevamente el pasado 15 de diciembre; en esta oportunidad la etapa consistía en una carrera de 4000 mil metros en Los Reyunos, San Rafael. Allí Lucas y Ana resultaron ser los campeones del encuentro.

Estos hermanos saben lo que es remarla juntos, enfrentar dificultades y sobreponerse a los desafíos de la vida. Lucas en dialogo con El Cuco Digital contó que está vez la carrera “fue muy dura”, pero también “muy emocionante”.

“El agua estaba helada, corría viento; la carrera que era de 4000 mil metros se alargó a cinco mil metros. Hubo un hombre que lo sacaron con hipotermia; realmente fue dura, muchos no la pudieron terminar pero nosotros continuamos, aunque por momentos con ganas de abandonar en el camino, pero no nos rendimos y salimos primero en nuestra categoría” detalló el oriundo de Tunuyán.

Por otro lado, el joven comentó que cuando salió del agua no lo podía creer: “estaba re cansado, no podía pensar bien que habíamos ganado, pero me sentía emocionado. A mi hermana la tuvieron que meter rápido a una ambulancia y prenderle la calefacción, estaba con mucho frío, el agua estaba helada y aunque iba en el bote, le salpicaba”.

Por último, Lucas agradeció como siempre el apoyo de todos y especialmente de Ana, que le dio las fuerzas para continuar.

La próxima etapa se correrá en marzo, pero esta vez los hermanos evaluarán si la van hacer debido a que esta competencia “fue complicada”. “Lo bueno es que no se van sumando los puntajes, es por fecha el campeonato”, concluyó el nadador.