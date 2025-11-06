Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 6, 2025

logo el cuco digital

Osos en rebeldía: en Japón se despliega a soldados para proteger a la población de los ataques de estos animales

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Debido a las estrictas reglas del país asiático, los efectivos no haran uso de armas de fuego, pero si de trampas y espray repelente.

Hasta el momento se reportaron más de 8.000 avistamientos de osos en lo que va del año. Las comunidades rurales se encuentran “desbordadas” y hay temor en el norte de Japón.

Efectivos de las Fuerzas de Autodefensa de Japón se despliegan a en el norte de su país para hacer frente a los ataques de osos. En la zona, las comunidades rurales se encuentran “desbordadas” por el caso, lo que motivó el accionar de las autoridades.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el fenómeno comenzó en abril y provocó 12 muertes, Además se registraron más de 100 heridos.

El primer operativo se registró en Kazuno, una ciudad japonesa de la prefectura de Akita. En ese lugar, los avistamientos se multiplicaron en torno a viviendas, rutas y escuelas rurales. Mientras tanto, los habitantes locales fueron advertidos de evitar los bosques y permanecer en interiores después del anochecer.

El medio japonés Nippon informó que, en lo que va del año, la prefectura registró más de 8.000 avistamientos de osos. Por su parte, funcionarios de Japón reconocieron que el incremento de ataques superó la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales.

El procedimiento comenzó con 15 soldados, enviados para transportar, colocar e inspeccionar trampas de acero destinadas a capturar a los animales. Sin embargo, debido a las estrictas leyes japonesas sobre el uso de armas de fuego, los efectivos no portarán rifles ni armamento letal.

En su lugar, según el Ministerio de Defensa, los militares operarán con espray repelente, escudos, chalecos antibalas, gafas protectoras y lanzadores de redes, detalló el Ministerio de Defensa. “Aunque sea solo temporal, la ayuda de las Fuerzas de Autodefensa es un gran alivio”, declaró Yasuhiro Kitakata, responsable del departamento municipal encargado del manejo de los osos al sitio Reuters.

Y añadió: “Antes pensaba que huían cuando escuchaban ruido, pero ahora se acercan. Son animales realmente aterradores”. En ese marco, las autoridades destacaron que la situación alteró la vida cotidiana en las comunidades rurales.

Fuente: Diario Los Andes

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO