Otra estafa: un hombre de Tunuyán, fue estafado por un supuesto empleado de OSEP

La víctima es un hombre de 56 años.

El día viernes, después de las 14.30 horas, un vecino del departamento de Tunuyán,fue víctima de una estafa por parte de una persona que se hizo pasar por un trabajador de la obra social OSEP.

Según la propia víctima, relató que “recibí un llamado de una persona que se hizo pasar por empleado de OSEP, que me ofrecía un 50 % de descuento en la medicación, por lo que accedí, me mandaron un mensaje donde acepté un código y escaneo que me solicitaron”.

“Luego de eso constate, mediante mi aplicación de BNA, que me habían sustraído de mi cuenta $1.300.000”, aseguró la propia víctima.

Por esta razón intervino personal policial y, por el momento, trabaja personal de investigaciones, para intentar dar con los responsables de este delito.