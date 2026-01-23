Otra fuerte tormenta de viento, agua y granizo golpeó al Valle de Uco: más pérdidas para la producción

Según la información aportada al medio, Vista Flores, Los Sauces y el sur de San Carlos, los sectores más afectados.

En horas de la noche y madrugada de este viernes, una fuerte tormenta de granizo, viento y abundante caída de agua afectó a varios sectores del Valle de Uco. Es la segunda tormenta que afecta a Tunuyán, Tupungato y San Carlos en los últimos 7 días.

Por el momento, el personal de Contingencias Climáticas se encuentra trabajando en las zonas más afectadas para tener un número preciso del daño que causó dicha tormenta. Informantes comunicaron al medio que los distritos de Vista Flores y Los Sauces, en Tunuyán, y Pareditas y Chilecito, en San Carlos, serían las zonas más afectadas.

Plantaciones de choclo dulce, zapallos, tomate, pimientos, serían las más afectadas debido a que dichos cultivos están en pleno crecimiento e incluso ya dando producción, como es el caso de los zapallos redondos y zuchinis.

Algunos vecinos de la zona de Los Sauces, Las Pérgolas y Villa Seca, la tormenta fue impresionante, y el granizo de gran tamaño.