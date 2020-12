Otra heroína de la pandemia: la abuela que aprendió a leer y escribir para ayudar a sus nietas con las tareas

by | Dic 16, 2020

Con ayuda de docentes de la escuela Adolfo Tula, logró completar su alfabetización. Solicitan una tablet para que pueda seguir estudiando.

Charo se convirtió en un gran ejemplo de superación y es protagonista de una emocionante historia. La mujer vive en la zona de El Chacay, en San Carlos, y frente a la dificultad para acompañar a sus nietas en su escolarización, decidió aprender a leer y a escribir.

En un año atípico y con la virtualidad como principal factor en la enseñanza, la pandemia ha dejado salir a flote la problemática en los sectores más vulnerables por la falta de tecnología y acceso a internet.

Sin dudas, las zonas rurales representan unas de las más afectadas en este aspecto y tanto docentes como directivos han cumplido un rol fundamental en la llegada a cada hogar con cuadernillos provistos por el Ministerio de Educación de la Nación y la DGE.

En este contexto, docentes de la Escuela Adolfo Tula Nº 1-147 de La Consulta, donde cursan tres nietas de Charo (en 1º, 3º y 5º), realizaron una ardua tarea para que los alumnos de su institución lleven su aprendizaje al día. Por medio de esto, se forjó una historia que emociona: la mujer, con un nieto y cuatro nietas a su cuidado, decidió aprender a leer y a escribir para ayudar con las tareas a las tres pequeñas y una adolescente que se encuentran en edad escolar.

La directora del establecimiento, Graciela Álvarez, fue la encargada de acercar los deberes que las docentes Daniela Abraham, María José Jordán y Carla Vega, preparaban y quienes además detectaron que la abuela de las pequeñas, con quien conviven tenía inconvenientes para poder enseñarles. Al conocer la situación, las maestras pensaron en poder brindarle a materiales educativos para empezar a estudiar y así lograr una meta que hace tiempo se había puesto.

Finalmente, el pasado 8 de diciembre, y con la llegada del último cuadernillo, Charo quedó oficialmente alfabetizada y fue reconocida por su gran esfuerzo durante un acto que realizó la escuela.

“La última etapa concluyó porque ya se dejaron de entregar los cuadernillos. A ella se le fueron entregando a la par de sus nietas y Charo ya está leyendo y escribiendo. Nos ha leído de corrido maravillosamente bien”, contó Graciela Álvarez en diálogo con El Cuco Digital.

“En uno de los actos de fin de curso, tuvimos que hacer tres en nuestra escuela, Charo fue invitada y le entregamos un diploma de reconocimiento por ese tremendo esfuerzo que hizo que le permitió decir ´Lo logré’”.

“La verdad que fue un momento muy emotivo porque fue un esfuerzo muy grande. Ella escolarizó a sus cuatro nietitas, las estuvo acompañando en este proceso, y no fue nada fácil, y siempre estuvo. Es un modelo y ejemplo de constancia y perseverancia, y también es una maestra a pesar de que no estudió, es una maestra de la vida”, resaltó emocionada la directora de la institución.

Ahora, desde la comunidad educativa solicitan una tablet para que Charo pueda continuar estudiando.

“Lo pedimos a la sociedad en general. No la hemos conseguido porque en nuestra escuela fueron entregadas tablets pero en secundaria, no en primaria. Pero yo no pierdo la esperanza de que se pueda conseguir a través de alguien”, completó la docente.